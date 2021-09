WhatsApp permitirá ocultar su estado de 'Último visto' a personas no confiables

La mayoría de los clientes de WhatsApp facilitan ver cuándo tus amigos estuvieron en línea por última vez. Es una pista útil que te permite saber si debes esperar una respuesta rápida o no.

Sin embargo, no todo el mundo necesita saber que estuviste despierto hasta las 4 a.m. de la noche anterior. La app está a punto de facilitar mucho la administración de quién puede y quién no puede ver la información de tu perfil, incluida la última vez que iniciaste sesión.

Cabe resaltar que muchos usuarios optaron por irse de la aplicación al conocer los términos y condiciones de la app por considerar que violaba su privacidad y derechos como clientes.

Nuevas herramientas de privacidad de WhatsApp

Puedes elegir qué herramienta te es más útil

Como descubrió WABetaInfo, se están desarrollando nuevas herramientas de privacidad para permitir controlar exactamente quién puede ver partes de tu perfil.

Actualmente, todos, tus contactos o nadie puede ver "Visto por última vez", "Imagen de perfil" y "Acerca de".

Aquí no hay opciones personalizables, que mantienen las cosas bastante estrictas en comparación con otras aplicaciones de mensajería. Esas limitaciones se eliminarán pronto, ya que WhatsApp está probando actualmente la capacidad de excluir contactos específicos para que no vean su estado.

Con esta opción, podrás ocultar tu tiempo de "Última vista" a un puñado de personas sin deshabilitar por completo. Esta opción también admitirá fotos de perfil y biografías, proporcionando mucho más control sobre la privacidad que el ofrecido anteriormente.

La desactivación de "Visto por última vez" seguirá siendo una vía de doble sentido: si lo ocultas a un grupo de personas en su lista de contactos, La app ocultará tu información a cambio.

Aunque la función se detectó en iOS, está programada para todos los teléfonos inteligentes cuando esté lista para el horario estelar. Por muy útil que pueda ser "Last Seen", también puede abrir caminos para posibles abusos, por lo que es genial ver que las opciones de privacidad sean mucho más flexibles.

¿Cómo congelar mi última conexión de WhatsApp?

La coxeión de Whats se puede congelar

Tocar los 3 puntos en la parte superior derecha de la pantalla de visualización

Acceder a configuración

Seleccionar cuenta y luego privacidad

Habilitar la opción “último visto” para que sea visible para todos

Entrar a la sección de privacidad WhastApp y tocar opción “ocultar estado en línea”

De esta manera se podrá congelar la fecha y hora de la última conexión para todos los usuarios que se desee.

