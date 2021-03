WhatsApp permitirá a los usuarios enviar ‘fotos autodestructivas’

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Facebook, ha comenzado a probar una nueva función que permitirá a los usuarios enviarse fotos autodestructivas entre sí, según WABetaInfo.

WABetaInfo es el sitio web que rastrea los próximos cambios y funciones en WhatsApp. En un tweet reciente, WABetaInfo ha afirmado que WhatsApp está probando la capacidad de compartir fotos autodestructivas para usuarios de Android e iOS.

Si bien aún no se han revelado muchos detalles, WABetaInfo mencionó que las fotos compartidas en el modo de autodestrucción no se podrán exportar desde la aplicación. Esto podría significar que los usuarios no los encontrarán en la galería de su teléfono.

Tampoco podrán reenviarlos a otras personas. Lo segundo que se menciona es que WhatsApp, en este momento, no ha implementado una detección de captura de pantalla para fotos autodestructivas.

WhatsApp ya ofrece una función similar

Al parecer, a la empresa "no le gusta mucho la idea" de la detección de capturas de pantalla. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, WhatsApp ya ofrece una función similar, llamada mensajes que desaparecen, que se lanzó el año pasado.

La función elimina automáticamente cualquier mensaje determinado después de siete días de haberlo enviado. Sin embargo, uno puede reenviar o tomar una captura de pantalla del mensaje que desaparece y guardarlo antes de que desaparezca.

