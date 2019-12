WhatsApp: mensajes que se auto destruyen no son como lo prometieron

WhatsApp: mensajes que se autodestruyen no son como lo prometieron

Estos cambios que resultaron para la nueva función de los mensajes que se auto destruyen resultarán bastante molestos para todos aquellos que creían que esta función les facilitaría la vida, porque según la información que ha salido a la luz, no se parece a lo que la mayoría esperábamos de esta nueva función de WhatsApp.

Los mensajes se borrarán en el tiempo elegido

Según los datos publicados por el sitio especializado, WABetaInfo, estos famosos mensajes que se eliminan de forma automática en WhatsApp solamente se podrán activar en los chats en grupo, lo que excluye por completo los chats individuales.

La verdadera razón de esta función no es tanto la privacidad, si no reducir el espacio de almacenamiento de estos chats, es decir, que no se hagan muy pesados , además de que la función al parecer sólo la podrá controlar quien administre el grupo de WhatsApp.

La privacidad no es la prioridad de esta función

Nueva función que programa la eliminación de mensajes

Esta función permitirá que los mensajes enviados a través de WhatsApp se borren después de un determinado tiempo, que el usuario podrá elegir, que va desde una hora, un día, una semana, un mes y un año, en cuanto se cumple ese tiempo, el mensaje se borrará de forma automática sin opción a ser recuperado.

Aún no hay información concreta sobre cuándo aparecerá esta función de eliminación automática de mensajes en la app de WhatsApp, ni cuando se tiene planeado lanzar la próxima actualización, lo cual podría darnos una idea de la fecha aproximada en la que podamos probar esta función que ya está dejando muchas dudas.

WhatsApp ha estado agregando muchas mejoras y funciones a la app, pero en ocasiones, algunas de estas funciones parecen no ser tan prácticas o funcionales como lo imaginamos, y terminan quedando en el olvido como la autenticación en 2 pasos, que resulta más molesto que seguro tenerla activa.

Sólo funcionará en los grupos

A pesar de los inconvenientes, las mejoras que ha propuesto WhatsApp han sabido mejorarse y algunas ya son imprescindibles, ahora hay que esperar a que aparezcan todas las novedades que se han prometido para el 2020.

