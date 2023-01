WhatsApp lanza esta función 'secreta' para conocer tus hábitos de mensajería

WhatsApp junto con las redes sociales, llegaron para cambiarnos la vida. La famosa aplicación de mensajería se convirtió en la manera más común de comunicarnos con nuestros amigos y familiares.

Como se trata de un espacio para ofrecernos un servicio con el que podemos enviar un mensaje de manera instantánea, la comunicación a tiempo real es una realidad que abarca todo el mundo.

Como toda app, WhatsApp tiene funciones muy variadas. Algunas de estas funciones son conocidas, como localizar los mensajes no leídos de tu chat, eliminar la marca azul de los mensajes que has leído o WhatsApp Web que nos permite utilizar la aplicación desde nuestro PC o laptop.

¿Cómo conocer tus hábitos de mensajería en WhatsApp?

Función secreta de WhatsApp para historial de mensajería

Una de las funciones secretas o no tan conocidas de la app de Meta, es conocer nuestros hábitos de uso en forma de estadísticas. Estos resultados se irán actualizando a medida que se utiliza la aplicación desde su instalación.

En pocas palabras, La Verdad Noticias te comparte que esta función te permite saber cuántos mensajes has enviado y recibido desde que añadiste la app WhatsApp a tu smartphone, así como los datos que engloban a las llamadas y al gasto de datos móviles.

Truco para saber cuántos mensajes has enviado en WhatsApp

Imágen: El icono de WhatsApp

Primero debes tener instalada la última versión de la app, esto aplica en dispositivos Apple como en Android. Ya dentro la aplicación, debes ir a “Configuración”, luego pulsar sobre la opción “Datos” para encontrar las estadísticas.

Por otra parte, WhatsApp implementará novedades este 2023, y muchas de estas actualizaciones no son buenas noticias. Una es la incompatibilidad con dispositivos antiguos, porque Meta anunció que los dispositivos móviles que no tengan una versión superior a Android 4.1 o iOS 12, no podrán seguir usando la app este año.

