WhatsApp incluirá una tercera ‘palomita’ azul ¿Cómo funcionará?

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en todo el mundo, se prepara para añadir una nueva actualización: la tercera palomita azul o señal de 'check', que nos servirá muchísimo por motivos de seguridad.

Hasta ahora, una sola palomita de “check” significa que el mensaje ya ha sido enviado, pero no recibido por el destinatario, que puede tener su dispositivo móvil apagado o sin cobertura de red.

Dis checks de color gris nos indican que el receptor ya ha recibido el mensaje, pero que aún no lo ha leído. Por último, dos checks de color azul nos indican que el mensaje ya fue recibido y leído, a menos que se desactive la opción de las palomitas azules.

WhatsApp tercer palomita azul

WhatsApp añadirá una nueva función de seguridad.

En un futuro no muy lejano, cuando un usuario haga una captura de pantalla en un chat grupal de WhatsApp, el resto de los participantes verán una tercera palomita azul.

Esta nueva función de WhatsApp tiene como misión evitar riesgos cibernéticos y concienciar a los usuarios de la privacidad de los mensajes y la información que una persona decide compartir a través de la aplicación.

Aunque la medida todavía no ha sido confirmada por WhatsApp, se rumora que podría aparecer un mensaje en la pantalla del dispositivo informando a los usuarios de no proporcionar ningún tipo de información personal ni ningún dato bancario para no ser víctima de fraude o extorsión.

Nuevas funciones en WhatsApp

WhatsApp nos sorprendió con nuevas funciones este 2021.

Este 2021 obtuvimos una serie de nuevas funciones en la aplicación de mensajería propiedad de Meta, que han cambiado el modo en el que interactuamos con otros usuarios.

La función multidispositivos fue confirmada por el propio Mark Zuckerberg, y permite a los usuarios utilizar la aplicación en varios dispositivos de manera simultánea sin necesidad de estar conectados.

El modo de desaparición consiste en el borrado automático de mensajes 7 días después de ser enviados. Los mensajes a chats personales o grupales estarán disponibles durante este período, y después desaparecerán.

La función multimedia de una sola visualización permite al remitente enviar una imagen o video y decidir si quieren que solo pueda visualizarse una vez. Esto resuelve el problema del exceso de almacenamiento al enviar imágenes, y otorga a los usuarios mayor privacidad sobre sus mensajes.

