WhatsApp from Meta cambia diseño y esto es lo diferente

No ha pasado mucho tiempo desde que Mark Zuckerberg dio a conocer su nuevo proyecto, el Metaverso, por lo que ahora su app de mensajería instantánea también tiene cambios, sí WhatsApp from Meta cambia diseño.

Zuckerberg ha brindado a todas sus marcas con el objetivo de que todas puedan funcionar dentro de un mismo ecosistema al que llamó Metaverso, pero en el caso de Whatsapp son pocos los que han notado los cambios.

No fue hace mucho que se dijo que Facebook cambiará su nombre para crear el metaverso, acción que ya es una realidad, por lo que ahora se llama Meta, aunque el nombre de la aplicación no se espera que cambie.

WhatsApp from Meta cambia diseño

Lo primero que se nota es que WhatsApp from Meta cambia diseño, sí el logo es diferente.

Lo primero que ha cambiado es que cuando abrimos WhatsApp ya no dice WhatsApp from Facebook, sino que la frase es WhatsApp from Meta, la nueva compañía de Mark Zuckerberg que pretende integrar a todas las aplicaciones como Instagram, Facebook, Messenger y Oculus, que también han variado de nombre.

Pero si aún no te ha quedado claro ¿Qué es Meta, el metaverso y para qué servirá? en el enlace La Verdad Noticias te explica todo lo necesario.

Revela su modo oscuro y mensajes que desaparecen

Si, con la llegada de Meta se mejora el modo oscuro.

Desde hace unos meses atrás, WhatsApp anunció que desarrollaba un nuevo modo oscuro, pero que llegó Meta, lo podemos ver plasmado.

Esto se observa sobre todo en las burbujas flotantes al enviar un mensaje ya que el color verde ya no es tan intenso como antes, sino que la tonalidad se asemeja más a gris, aunque no muchos se percataron de este cambio.

Mensajes desaparecen en 24 horas

Lo que se rumoraba ahora es un hecho cuando WhatsApp from Meta cambia diseño. Los mensajes que desaparecen en 24 horas, en este caso se podrá chatear y en un día entero sus mensajes desaparecerán sin dejar absolutamente nada de rastro. Esto también incluye a los contenidos multimedia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!