WhatsApp estrena grandes emojis animados en beta de Android

WA estrena grandes emojis animados en beta de Android

La versión beta para Android de WhatsApp continúa trayendo novedades a los usuarios entusiastas y desarrolladores que la han instalado para probarla. Entre estas se encuentran los nuevos y gigantes emojis animados de los que hablaremos a continuación.

Y es que la oferta de nuevos y más detallados emojis sin duda influye en los usuarios quienes terminan buscando más opciones en populares modificaciones no oficiales de terceros como WhatsApp Plus, WhatsApp Plus Rojo o GB WhatsApp cuyo uso puede llevar a un bloqueo de cuenta por parte de Meta.

Así lucen los nuevos emojis de la versión beta de WA para Android.

Los nuevos emojis estrenados en la versión beta para Android del servicio de mensajería son corazones mucho más grandes que los emoticones comunes y además de sus versiones distintas estos tienen una animación al ser enviado que simula palpitaciones.

¿Cómo usar los nuevos emojis animados de WhatsApp?

Como mencionamos necesitarás un dispositivo Android así como ingresar a la Google Play Store para descargar la versión Beta de WhatsApp. Una vez instalada solo tendrás que ingresar y enviar un mensaje escogiendo uno de los emojis de corazones en los colores disponibles.

No tendrás necesidad de guardar ninguno de estos nuevos emojis ya que a diferencia del caso de los stickers estos ya están integrados en la aplicación. Otro punto importante a mencionar es que según los desarrolladores podrías tener problemas con el corazón naranja.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los términos y condiciones de WhatsApp?

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de WhatsApp. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.