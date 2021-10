WhatsApp estrena copias de seguridad cifradas de extremo a extremo

La aplicación de mensajería WhatsApp, siempre está en constante actualización para brindar a sus usuarios una buena experiencia de uso, mejorando aspectos clave como la seguridad en su aplicación tanto en su versión para iOS como para Android.

De acuerdo con información dada a conocer por el portal El Universal, este jueves 14 de octubre, el servicio propiedad de Facebook presentó las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo.

Una vez que se encuentre activa dicha copia, quedará bloqueada por una contraseña que sólo el usuario conocerá; impidiendo de esta forma que cualquier persona no autorizada pueda acceder a los mensajes de la plataforma de mensajería instantánea.

WhatsApp está mejorando su seguridad

La seguridad de la aplicación está incrementando.

Como ya sabes, los chats cuentan con cifrados de extremo a extremo, lo que impide que cualquier persona ajena a la conversación (incluida la propia app) pueda tener acceso a lo que se escribe o manda a través de dicho chat.

No obstante, esto no funcionaba así con la copia de seguridad, ya que si bien las conversaciones no quedaban guardadas en texto plano, sí era posible acceder a ellas por medio de herramientas de terceros.

“A partir de hoy, te ofrecemos una capa de seguridad adicional (y opcional) para proteger con cifrado de extremo a extremo las copias de seguridad que almacenas en Google Drive o iCloud”, indica el inicio del comunicado.

WhatsApp mantiene seguras tus copias

WhatsApp quiere mejorar su seguridad.

Ahora podrás proteger tu copia de seguridad con cifrado de extremo a extremo usando una contraseña que tú elijas o una clave de cifrado de 64 dígitos que solo tú conocerás y como mencionamos anteriormente, nadie, podrá leer o desbloquear tus copias de seguridad

“No encontrarás otro servicio de mensajería de esta escala que tenga un nivel de seguridad similar para los mensajes, los archivos multimedia, los mensajes de voz, las videollamadas y las copias de seguridad de los chats de sus usuarios” señaló la firma a través de un comunicado.

