WhatsApp eliminaría tu cuenta sin avisarte si tienes estas aplicaciones

WhatsApp es la aplicación más usada de mensajería instantánea actualmente, pero muchos usuarios podrían estar en riesgo de perder su cuenta sin previo aviso debido a incompatibilidad con ciertas aplicaciones.

La aplicación perteneciente a Facebook ha obtenido tanta relevancia que incluso ha decidido tomar medidas en contra de las llamadas “aplicaciones maliciosas” exigiendo su eliminación, según informó Info Technology.

En La Verdad Noticias te ayudamos a conocer todo sobre WhatsApp, WhatsApp Web y WhatsApp para PC y sus medidas en contra de las aplicaciones maliciosas que podemos tener en nuestro celular sin saberlo.

¿WhatsApp eliminará tu cuenta sin aviso?

Aplicaciones de terceros no serán aceptadas por WhatsApp

En enero de este año se dio el anuncio de que WhatsApp eliminará tu cuenta si tienes instalada otra App de mensajería, ahora han informado que el tener instalada ciertas aplicaciones de terceros llevará a la misma acción. Estas apps son:

WhatsApp Plus

GB WhatsApp

YoWhatsApp

WhatsApp Aero

FMW WhatsApp

"Estas aplicaciones no oficiales, son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", escribió la empresa en un comunicado oficial.

La aplicación ha asegurado que tomarán medidas drásticas a los usuarios que no eliminen estas aplicaciones pese a las advertencias de la empresa, por lo que podrían banear dichas cuentas, quizás de forma permanente.

¿Quién es el verdadero dueño de WhatsApp?

Facebook es dueño de la aplicación de mensajería

Como indica el sitio oficial de la aplicación de mensajaría, la “app” fue fundada por Jan Koum y Brian Acton, quienes previamente trabajaron en Yahoo por 20 años, y unieron la empresa a Facebook en 2014.

Aunque WhatsApp y Messenger de Facebook iniciaron su integración en 2020, la primera “continúa operando como una aplicación separada [...] (para la) creación de un servicio de mensajería que funcione de manera rápida y confiable en cualquier parte del mundo”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!