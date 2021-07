WhatsApp eliminará tu cuenta si tienes instaladas estas aplicaciones

Durante las últimas horas, WhatsApp dio a conocer que suspenderá aquellas cuentas de los usuarios que tienen aplicaciones de terceros, es decir, todas las apps que no son diseñadas por Facebook.

De acuerdo con un comunicado oficial, la red social de mensajería instantánea informó que eliminará todas las cuentas que tengan aplicaciones falsas o similares instaladas en su móvil, por lo que en La Verdad Noticias te decimos cuáles son estas apps.

Mediante la página oficial de la aplicación propiedad de Facebook, se anunció que en una primera fase, todas las cuentas que tengan apps similares serán suspendidas de forma temporal y en caso de que no haya cambios, "podrá ser suspendida de forma permanente".

WhatsApp está notificando por mensajes

La app de Facebook eliminará las cuentas que no tengan la versión oficial.

"Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra 'suspendida temporalmente' significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial", se lee en la página oficial de la app.

El Centro de Ayuda de la aplicación insistió en que "si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente, no empiezas a usar la versión oficial, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, añadió.

En el marco de la celebración de su cumpleaños número 12, la plataforma anunció que cuenta con más de 2.000 millones de usuarios, quienes mensualmente utilizan la aplicación para crear y compartir cerca de 100.000 millones de mensajes y realizar mil millones de llamadas al día.

¿Cuáles son las apps prohibidas?

WhatsApp Plus es una de las apps ajenas.

Las apps que podrían poner en riesgo tu cuenta de WhatsApp son las siguientes: WhatsApp Plus y GB WhatsApp, pues tienen características similares. Sin embargo, para la app perteneciente a Facebook éstas infringen sus términos y condiciones de uso.

"Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", reveló WhatsApp.

