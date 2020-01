WhatsApp dice adiós a los Windows Phone

En cualquier momento podría dejar de funcionar el WhatsApp de los Windows Phone, porque a partir de hoy, ya no tendrán soporte, aunque a modo de transición, el servicio puede llegar hasta el 14 de enero, aunque no es seguro que suceda.

La app irá perdiendo funciones paulatinamente

Este mes adicional que WhatsApp agrega de servicio a Windows Mobile 10, es meramente significativo, porque algunos de los servicios incluidos en la app pueden dejar de funcionar repentinamente, por lo que se debe entender que Windows 10 Mobile será sólo para funciones básicas.

Fue en mayo que apareció por primera vez una entrada en el blog oficial de WhatsApp en donde se hacía el aviso de que a partir del 31 de diciembre del 2019 Windows Mobile 10 dejaría de recibir soporte por parte del desarrollador, así como sucedió con Symbian y Blackberry en sus respectivos momentos.

Windows 10 Mobile se queda sin soporte de WhatsApp

Y los siguientes en salir de la lista de soporte de WhatsApp son todos los Android que cuenten con versión 2.3.7 o anteriores, iOS 7 y anteriores, perdiendo la posibilidad de soporte desde el 1 de febrero del 2020.

"Debido a que ya no desarrollaremos activamente para estas plataformas, algunas características pueden dejar de funcionar en cualquier momento", se puede leer en el blog oficial de WhatsApp.

Cabe aclarar que WhatsApp no dejará de funcionar totalmente en los Windows Phone, pero lo que irá sucediendo es que algunas funciones pueden generar errores, provocar que la app se cierre o congele, o simplemente perder servicios, y al no tener ningún tipo de soporte por parte del desarrollador no serán corregidos, por lo que poco a poco irá dejando de funcionar cada uno de los servicios que ofrece WhatsApp dentro del mensajero.

Windows Mobile 10 ya no tendrá soporte del fabricante ni de la mayoría de los desarrolladores de apps, por lo que resultaría un riesgo tener datos sensibles en dispositivos que aún cuenten con este SO.

