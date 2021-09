WhatsApp dejará de funcionar en 43 modelos de teléfonos a partir de noviembre

WhatsApp ya no estará disponible para los dueños de 43 modelos diferentes de smartphone, según informó la plataforma durante la primera semana de septiembre y cuyos detalles de la decisión te los presentamos a continuación en La Verdad Noticias.

A partir del próximo 1º de noviembre, la plataforma de mensajería instantánea no estará dispobible para los “teléfonos inteligentes” que utilicen sistemas anteriores al Android OS 4.1, iOS 10 de Apple y KaiOS 2.5.1.

De acuerdo a los términos y condiciones de Whatsapp para poder usarlo en 2021, dichas versiones de software de telefonía móvil ya no recibirán soporte de la plataforma por lo que se volverán incompatibles con la apliación.

¿Cuáles smarphones ya no podrán usar WhatsApp?

WhatsApp no será compatible con 43 modelos de celular

De acuerdo a lo señalado por la plataforma, desde el primero de novimebre, los siguientes modelos de celular ya no serán compatibles con la aplicación de mensajería debido a las nuevas actualizaciones.

iPhone SE, 6s y 6s Plus de primera generación.

Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core y Galaxy Ace 2.

LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD y 4X HD y Optimus F3Q.

ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 y Grand Memo.

Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S y Ascend D2.

Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L y Xperia Arc S.

Además de los modelos mencionados, los teléfonos Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 y THL W8 tampoco tendrán acceso a WhatsApp y WhatsApp Plus 2021.

¿Qué pasa con mi WhatsApp si cambio de celular?

WhatsApp permitirá migrar de iPhone a Android

Normalmente, si cambias de celular puedes recuperar la información de tu cuenta de WhatsApp de un teléfono a otro, sin embargo, al cambiar de un Android a iPhone o viceversa, tus conversaciones se pierden.

Entre las funciones de WhatsApp que pronto se desbloquearán en tu celular se encuentra el poder migrar tus chats de un disposititvo iOS a Android 10 para Samsung, pero dicha migración debe realizarse durante la configuración inicial del nuevo teléfono.

