WhatsApp celebra el Día del Padre 2021 con nuevos stickers, aquí cómo obtenerlos

Como todos sabemos este Día del Padre 2021 es aún una fecha en la que lo mejor sería celebrar a Papá a distancia de acuerdo a las recomendaciones que las autoridades sanitarias han hecho debido a la pandemia de COVID-19 por lo que WhatsApp decidió poner a disposición de sus usuarios nuevos stickers perfectos para la fecha.

No son pocos quienes han aprovechado ya los nuevos stickers ofrecidos por el servicio de mensajería para felicitar a sus padres desde las primeras horas de este domingo 20 de junio y si aún no lo has hecho o no sabes cómo aquí te diremos lo que necesitas saber.

Stickers WhatsApp Día del Padre 2021: disponibles en Android e iOS

Los nuevos stickers para celebrar el Día del Padre 2021 están disponibles en iOS y Android.

En esta ocasión WhatsApp no ha hecho distinción ya que los stickers para enviar un mensaje personalizado el Día del Padre 2021 están disponibles tanto para los sistemas operativos móviles Android e iOS de Apple.

Otro dato a destacar es que si tienes poco espacio en la memoria de tu smartphone no debes preocuparte pues el paquete de stickers del Día del Padre ocupa solamente 8,3 MB de espacio.

¿Cómo descargar los stickers de WhatsApp del Día del Padre 2021?

Esta es la manera de descargar los nuevos stickers del Día del Padre 2021.

Descargar estos nuevos stickers de WhatsApp para celebrar el Día del Padre 2021 es muy sencillo ya que bastará con que ingreses a una conversación y elijas la sección de emojis, gifs y stickers donde deberás seleccionar ‘Agregar’.

Esto revelará los paquetes de stickers para el Día del Padre 2021 que están disponibles para descargar en tu smartphone, ¡listo! Ya puedes enviar a Papá un cariñoso y divertido mensaje con uno de los tantos stickers ofrecidos.

Es así que ahora sabes como mandar un mensaje a papá este Día del Padre 2021 personalizado con los nuevos stickers de WhatsApp. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca el servicio de mensajería para traerte lo más reciente.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.