WhatsApp añade un botón de pagos, permitirá puntuar mensajes con estrellas

La aplicación de mensajería instantánea sigue implementando mejoras sobre sus servicios, como novedades que reveló WaBetaInfo sobre que WhatsApp añade un botón de pagos, un acceso directo a los pagos desde la sala de chat, aunque solo podrá ser utilizada por los usuarios de India y Brasil.

Y es que, han revelado que ya se pueden hacer envíos de dinero sin salir de la aplicación, de igual forma dieron a conocer que las reacciones a mensajes están por llegar como un tipo de puntuación a mensaje, aunque no se verá pronto en las versiones estables de la app.

En La Verdad Noticias te compartimos que ya está disponible para descarga la última actualización 17.80.0 de WhatsApp Plus, una versión mejorada de la aplicación, corrige errores, soluciona problemas al mostrar el nombre y estados de los contactos.

WhatsApp añade un botón de pagos

La aplicación de mensajería instantánea

Por otro lado, han comentado que podría darse el caso de que nunca lleguen a implementarse, pero han mencionado que la primera de las mejoras en la versión beta 2.21.17, introduciendo una nueva forma de enviar dinero a través de la aplicación con un botón de acceso directo.

Con aquel acceso, el usuario no entraría al menú de acciones del chat, ya que en la barra inferior se incluiría un botón que permitiría el servicio de pagos y envíos de dinero. Cabe mencionar que sólo en India y Brasil tienen activados la fase de pruebas. El botón sólo es accesible en dos mercados.

Con respecto al sistema de puntuación de mensajes en base a estrellas, se ha estrenado en la versión beta 2.21.22.7 para Android, pues hace tiempo que la aplicación busca monetizar sus servicios para ofrecer funcionalidades que se ajusten a los negocios, la forma de puntuar respuestas y calificar acciones.

Por el momento han revelado que aún queda por saber cómo se utilizarán los datos así como funcionará el sistema de calificación, ya que la app no podrá ver el contenido de los mensajes ni el usuario el que envió la calificación.

Por su parte, los desarrolladores de Facebook mencionan que la idea es que el comercio pueda mejorar sus comunicaciones y servicios con las calificaciones. Por otro lado, han dado a conocer cómo unirte a una videollamada grupal ya iniciada, pues se ha vuelto esencial en el trabajo.

¿Cómo actualizar WhatsApp 2021?

Actualización de la app 2021

Los usuarios se han cuestionado cómo actualizar la aplicación, deben acceder a Play Store y dar clic en “Mis apps y juegos” y buscar la aplicación para dar clic en actualizar. Mientras que los usuarios de iPhone deberán acceder a la App Store y dar clic en “Actualizaciones”.

Debido a la actualización, han comentado que no hay fecha límite para actualizar la nueva versión de la aplicación de WhatsApp, aunque los usuarios que no lo hagan pueden ver cambios en la aplicación, no podrán hacer usos de las nuevas funciones.

