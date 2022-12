WhatsApp: ahora podrás recibir tu código de verificación de esta manera

La aplicación de mensajería instantánea de Meta: WhatsApp lleva meses preparando modos más seguros y sencillos de verificar la cuenta, que sirvan tanto para evitar que nos hackeen la cuenta como para facilitarnos registrar la aplicación en un nuevo dispositivo.

Por ello es que la última novedad que ya se encuentra en pruebas, según el sitio especializado WaBetaInfo y será el envío del código de verificación en la aplicación.

Cuando intentas registrar WhatsApp en un nuevo smartphone pero la cuenta se está usando activamente en otro teléfono, la aplicación no solo nos va a avisar, sino que tendremos como opción recibir el código directo en la app, en lugar de tener que hacerlo exclusivamente con llamadas o SMS, como hasta hoy.

¿Cómo funcionará el envío de código de verificación en WhatsApp?

Meta está añadiendo una nueva opción, para cuando todavía tenemos WhatsApp.

Al momento de registrar una cuenta de WhatsApp en un smartphone, debemos confirmar que el número de teléfono nos pertenece ya sea mediante un mensaje SMS como con una llamada.

Ahora Meta está añadiendo una nueva opción, para cuando todavía tenemos WhatsApp activo en nuestro móvil anterior: con un código que nos llega en WhatsApp.

La novedad, está ya activa para algunos usuarios de WhatsApp Beta para Android, y supone que tendremos tres modos de verificar nuestra cuenta: por SMS, por llamada o recibiendo el código directo a la aplicación.

Si elegimos la última opción, veremos en el smartphone que tenemos WhatsApp en uso un panel donde se muestra el código de seis dígitos.

Nueva modalidad de WhatsApp no detendría robo de cuentas

Esto no va acabar con el robo de cuentas que se basen en SIM Swapping ( robo de datos a través del SIM).

Teniendo en cuenta que todavía existe la opción de usar SMS y llamadas, esto no va acabar con el robo de cuentas que se basen en SIM Swapping ( robo de datos a través del SIM), aunque va de la mano de otras novedades al respecto recientes, como el aviso de que alguien está intentando iniciar sesión en otro lugar con tu cuenta.

De cualquier manera, la mejor forma de proteger tu cuenta de WhatsApp sigue siendo activar la verificación en dos pasos.

Este código que nos llega en la aplicación puede sernos bastante útil en algunos casos concretos, como por ejemplo si no tenemos cobertura en el móvil pero sí Wi-Fi, o si estamos en el extranjero y no podemos recibir SMS en ese momento o por si por algún otro motivo el SMS de WhatsApp no nos llega.

