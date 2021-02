WhatsApp Web se podrá utilizar sin conexión a Internet en tu móvil

Sin duda alguna, la tecnología viene cada vez más mejorada y con una manera mas fácil para que nos podamos comunicar, en este sentido, WhatsApp Web es una de esas aplicaciones móviles que siempre están actualizándose y ahora podrás saber si esta app se tendrá que utilizar sin conexión a internet en tu móvil.

Recientemente, los reportes indican que la empresa probará una forma de usar WhatsApp Web de otra forma. Son dos nuevas formas de interactuar con la aplicación. La primera está relacionada con la sesión de WhatsApp Web: en el futuro podrás utilizar la versión de navegador sin tener que tu móvil esté conectado a Internet.

WhatsApp Web sin conección a internet

La aplicación WhatsApp realizará importantes cambios en las siguientes actualizaciones.

Cabe mencionar, que si no tienes Internet o tu celular no está activo, simplemente la aplicación de ordenador se bloquea temporalmente; a su vez, te va informando cuando tu batería llega a estado crítico, y este empieza a retomar sus actividades hasta que haya una conección via red.

Por otro lado, se está probando el función multidispositivo. Hasta cuatro móviles, ordenadores u tablets podrán estar usando tu cuenta de WhatsApp para mayor comodidad. Esto tendría una ayuda lógica para todos sus usuarios, sin embargo, la recargas telefónicas de las empresas bajarían ya que es uno de los motivos por las que las personas buscan siempre estar en comunicación.

De acuerdo a los expertos en el tema, esto no se ha explicado cuáles serán las condiciones de seguridad para evitar el robo de datos o que terceros puedan utilizar tus cuentas. Los rumores indican que WhatsApp está trabajando en filtros biométricos y así también WhatsApp Web se pueda utilizar de la misma manera.

