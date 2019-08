WhatsApp Web recibirá nuevas características

Mientras tiene su llegada o no la versión de WhatsApp para iPad y nuevo sistema de cuentas que harán esto probable, la empresa no se ha quedado quieta y continúa preparando una infinidad de novedades para su aplicación web. En la actualidad, y aunque no es oficial, WaBetainfo anuncia las nuevas características que integrará la aplicación en un tiempo cercano. Si apenas un día atrás veíamos el sistema de bloqueo con huellas dactilares, todo parece indicar que también observaremos mejoras en el sistema de galería y stickers.

TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp tendrá el Boomerang de Instagram

Y es que de un tiempo al de hoy en día, WhatsApp Web se ha encaminado a ser como una de las grandes alternativas para utilizar WhatsApp, por lo que toda mejora es bienvenida. En este aspecto, lo más seguro es que pronto tendremos compatibilidad con los stickers y álbumes agrupados, dos de las funciones que ya se encuentran disponibles en el móvil y que son especialmente útiles.

De esta manera, con los álbumes pueden hacer una agrupación de más elementos (fotos y videos) en una sola burbuja de chat, para ahorrar espacio en la pantalla. En iOS y Android es bastante habitual que cuando nos mandan varias fotos a la vez las encontremos agrupadas en un álbum mostrando solo en el chat las cuatro últimas recibidas, pero en la web aparecen todas de manera secuencial, perdiendo parte del hilo de la conversación.

Además, otra opción interesante de esta característica es que los álbumes permiten ser reenviados o borrado por completo y, por esto, el usuario no necesita elegir manualmente todas las fotos. Lo mismo pasará, como hemos dicho, con los stickers, que a día de hoy no podemos mandarlos por la web, y está que tendrá cambios próximamente.