WhatsApp Web: La solución discreta y efectiva en la oficina

Sin duda WhatsApp es una herramienta que desde que fue concebida se pensó para satisfacer una de las principales necesidades de los seres humanos: Ayudarnos a mantener el contacto con nuestra familia y amigos independientemente de la distancia que nos separe.

Esta característica de WhatsApp ha garantizado el éxito de la herramienta, sin embargo esta cualidad también se ha convertido en distractor importante a la hora de hablar de productividad dentro de las empresas es por esto que en muchas de ellas ya han adoptado la medida de prohibir el uso del celular en horarios laborales, la solución: Instalar WhatsApp Web

WhatsApp Web, Cómo usarlo en tu oficina

Normalmente en toda empresa se nos asignan una computadora de escritorio para realizar las actividades requeridas por el puesto, sin embargo para todo ser humano es muy importante estar al pendiente de lo que nuestros familiares y amigos puedan necesitar, la solución es entonces instalar WhatsApp Web en nuestra computadora de trabajo de forma segura.

Para usar WhatsApp en tu computadora tienes dos opciones:

• WhatsApp para escritorio: Una aplicación que se puede descargar e instalar en nuestra computadora.

• WhatsApp Web: Una versión de WhatsApp a la que se puede acceder desde un navegador de Internet.

WhatsApp Web Aplicación para descarga

WhatsApp Web: Cómo instalarlo en nuestra computadora

En el caso de que optemos por la opción para instalar WhatsApp Web en nuestra computadora los pasos serían:

1.- Descargar la aplicación desde el siguiente enlace: https://www.whatsapp.com/download/

2.- Ejecutar el archivo WhatsAppSetup.Exe que obtuvimos de la descarga

3.- Una vez terminada la instalación nos aparecerá la ventana para escanear el código que sincroniza nuestra aplicación de WhatsApp con la de WhatsApp Web

4.- Para escanear el código QR de WhatsApp Web desde nuestro teléfono seguiremos estos pasos, a partir de aquí funciona también si hemos escogido la opción desde la que se puede acceder desde el navegador

- En Android: Desde la pestaña de CHATS toca en Más opciones > WhatsApp Web.

- En iPhone: Abre Configuración > WhatsApp Web/Escritorio .

- En Windows Phone: Desde la pestaña de Chats pulsamos Menú > WhatsApp Web.

Cuando se active la cámara, escaneamos el código QR que aparece en la pantalla de la computadora con el teléfono.

WhatsApp Web código para sincronizarlo con el WhatsApp de nuestro teléfono

WhatsApp Web: Cómo cerrar las sesiones que abiertas desde el teléfono celular

Si no estamos seguros de haber cerrado la sesión de WhatsApp Web entonces tenemos la opción de cerrarla desde nuestra aplicación del teléfono celular siguiendo estos pasos:

1. Abre WhatsApp en tu teléfono > Configuración o Más opciones.

2. Toca WhatsApp Web > Cerrar todas las sesiones > Cerrar sesión.

También te puede interesar:

Whatsapp Web: Protege tus conversaciones cuando lo usas fuera de tu casa

Ya puedes hacer despensa por medio de WhatsApp

Importante:

Si no podemos escanear el código QR, debemos asegurarnos de que la cámara del teléfono funcione correctamente. Si la cámara no puede enfocar, está borrosa o dañada, es posible que no podamos escanearlo. Por el momento, no existe otra manera para acceder a WhatsApp desde nuestra computadora.