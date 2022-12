WhatsApp Web: Cómo mandar un mensaje a un contacto que no tienes registrado

El WhatsApp Web o WhatsApp de escritorio, es una extensión de la cuenta de WhatsApp que cientos de usuarios tienen en sus teléfonos, una función que les permite poder utilizar su servicio de mensajería en su propia computadora.

¿Cómo? Sincronizando los mensajes del Smartphone con los del ordenador a través de la nube para que la gente pueda continuar con su comunicación a pesar de estar en un dispositivo diferente.

No obstante, ¿a quién no le ha sucedido que quiere enviarle un mensaje a un número nuevo, pero no puede hacerlo porque no lo tiene registrado en el WhatsApp de su celular? Pues bien, en esta nota informativa de La Verdad Noticias te diremos cómo mandarle mensaje a un número que no tienes registrado. ¿Estás listo para conocer el truco?

Cómo mandarle mensajes de WhatsApp a un contacto no registrado

Cómo mandarle mensajes de WhatsApp a un contacto no registrado

Este truco lo puedes realizar fácilmente en Android como en iOS, lo único que necesitarás hacer es lo siguiente:

Vincular una cuenta de WhatsApp web desde una computadora o laptop. Poner en el buscador siguiente código con el número de teléfono a quien mandarás el mensaje con todo y lada. El código es https://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXXX Lo que tendrás que hacer es reemplazar las X por el número de 10 dígitos. Siempre que lo vayas a usar deberás de abrirlo usando el navegador de Chrome, pues de otra manera no funcionará. Al hacerlo te abrirá una ventanilla donde das autorización para enviarlo. Después de confirmar podrás mandar el texto de manera normal, aunque tu dispositivo sea Android o iOS.

Ahora, ya podrás mandarle mensaje a cualquier contacto desde tu WhatsApp Web, incluso cuando no tengas registrado el mismo en la nube donde se almacenan tus contactos de tu WhatsApp.

Te puede interesar: WhatsApp Web: ¿Cómo cambiar el fondo del chat en la PC?

¿Cómo hacer para tener dos WhatsApp con el mismo número?

¿Cómo hacer para tener dos WhatsApp con el mismo número?

Al día de hoy, no existe como tal una función que te permita tener dos WhatsApp con el mismo número, lo que sí puedes hacer es abrir tu mismo whats en varios dispositivos a través del código QR.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!