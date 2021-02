WhatsApp Web: Cómo bloquear y desbloquear a uno de tus contactos

El servicio de mensajería hace que sus usuarios dependan cada vez menos del uso de los teléfonos móviles cuando usan WhatsApp web en un ordenador, porque actualmente pueden editar fotos y el estado del perfil, y ahora pueden bloquear y desbloquear contactos de una forma más rápida.

Cómo bloquear a tus contactos de WhatsApp desde tu PC

Antes de bloquear, debes recordar que una vez bloqueas a alguien en WhatsApp, ya no podrás recibir mensajes o llamadas de la app de esa persona. Del mismo modo, a menos que lo desbloquees, no podrás enviar mensajes ni contactar a usuarios bloqueados. Los contactos bloqueados no pueden ver la hora de tu última conexión, ni saber si estás o no en línea, tampoco pueden ver las actualizaciones de tu estado.

Paso 1. Ingresar a web.whatsapp.com desde tu navegador web.

Paso 2. Seleccionar el icono “Menú” y luego debes seleccionar en «configuración» y después en “Bloqueados”, para así bloquear a un contacto o para ver la lista de contactos bloqueados.

Paso 3. Continuamos haciendo clic sobre “Añadir contacto bloqueado”.

Paso 4. Seleccione el contacto que desea bloquear. Puedes seleccionar el contacto deseado de la lista de todos los contactos, y puedes usar el motor de búsqueda para encontrar rápidamente el contacto que desea bloquear. Para bloquear contactos, simplemente haga clic en cada contacto.

Con estos sencillos pasos podrás bloquear a tus contactos desde tu ordenador. Nadie podrá saber con seguridad si te ha bloqueado o no, aunque si existen algunos indicativos que demuestran si un contacto te ha bloqueado en WhatsApp.

La aplicación Whatsapp, ya permite a sus usuarios el poder bloquear y desbloquear a contactos desde su versión web

Por el otro lado, está la opción de desbloquear a un contacto desde WhatsApp Web, debes de hacer clic en el icono «Menú» y luego seleccionar en Configuración y a continuación en “Bloqueado”para ver la lista de contactos bloqueados. En la captura de pantalla a continuación, vemos un contacto en la lista de contactos bloqueados. Por lo tanto, para desbloquear, debe hacer clic en el contacto.

