WhatsApp Web: Cómo activar las reacciones de Facebook en el chat

WhatsApp siempre busca ser la primera app en todo, tanto en su versión móvil como la de escritorio. La App ha incluido recientemente nuevas herramientas para la versión como por ejemplo los nuevos "mensajes temporales" y más funciones para personalizar al máximo la experiencia.

Ahora llegarán las mismas reacciones de Facebook, por lo que ahora podrás interactuar con los mensajes de tus contactos de WhatsApp con un "Me gusta", "Me encanta", "Me importa", "Me divierte", "Me asombra", "Me entristece" o "Me enoja".

Cómo activar las reacciones de Facebook en WhatsApp web

Para poder activar las reacciones de Facebook en WhatsApp Web, es necesario contar con el navegador Google Chrome y debes seguir estos sencillos pasos.

Accede al navegador

Descarga la extensión WA Web for WhatsApp

Abre otra pestaña en Chrome y accede a WhatsApp Web

Selecciona las extensiones y oprime el icono "+".

Al oprimir, se desplegará un menú de opciones. Pulsa en la opción "Enable Facebook reactions".

Mueve tu cursor sobre cualquier mensaje para que aparezcan las reacciones.

De esta manera, existen más trucos de WhatsApp, cómo ver mensajes y archivos eliminados. Sin embargo, aún no existe la opción para acceder a mensajes o archivos eliminados de WhatsApp mediante la misma aplicación. Pero es posible recuperar estos mensajes utilizando aplicaciones de terceros, por ejemplo WAMR, la cual está disponible en la Play Store de Android.

Se espera que la app solicite al usuario para acceder a las conversaciones de WhatsApp y podrá recuperar los archivos eliminados una vez la App haya sido descargada. WAMR enviará una notificación al momento de que un archivo haya sido eliminado y al mismo tiempo lo almacenará para que puedas acceder a él.

Se debe tomar precauciones a la hora de utilizar este tipo de aplicaciones ya que al no ser parte de WhatsApp se corre un riesgo en cuanto al suministro de datos personales y la privacidad del usuario.

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en TikTok para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!