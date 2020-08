WhatsApp Web: Así puedes bloquear y desbloquear a alguien

¿Estás harto o cansado de recibir mensajes y llamadas de ciertos contactos en WhatsApp? Ahora puedes bloquear y desbloquear a algún contacto desde la versión web.

Es una realidad que la aplicación de mensajería instantánea hace que sus usuarios dependan cada vez menos del uso de los celulares cuando utilizan WhatsApp en un ordenador, porque en la actualidad pueden editar fotos y el estado del perfil, y ahora pueden bloquear y desbloquear contactos.

Bloquea contactos de WhatsApp desde tu PC

Antes que nada, debes saber que cuando bloqueas a una persona ya no podrás recibir mensajes o llamadas de WhatsApp de ese contacto. De igual forma, a menos que lo desbloquees, no podrás enviarle mensajes ni contactar a usuarios bloqueados. Los contactos que tengas bloqueados no podrán ver tu última conexión, ni saber si estás o no en línea, tampoco podrán apreciar tus actualizaciones de estado, ni mirar ningún cambio de tu foto de perfil.

Sigue estos pasos sencillos para bloquear y desbloquear a alguien en WhatsApp Web

Te diremos a continuación paso a paso cómo bloquear a un contacto desde WhatsApp Web:

Ingresa a web.whatsapp.com desde tu navegador web. Elige el icono Menú y después debes presionar en "Configuración" e inmediatamente "Bloqueados", para así bloquear a un contacto o para ver la lista de contactos bloqueados. Después debes elegir "Añadir contacto bloqueado". Selecciona el contacto que quieres bloquear. Puedes elegir el contacto deseado de la lista de todos los contactos, y puedes utilizar el motor de búsqueda para hallar rápidamente el contacto que quieres bloquear. Para bloquear contactos, sencillamente haz clic en cada contacto. Toma en cuenta que solo puedes seleccionar un contacto, si quieres bloquear otro, debes presionar en "Añadir contacto bloqueado".

Con estos simples pasos vas a poder bloquear a los contactos desde tu PC. Nadie podrá conocer con seguridad si te ha bloqueado o no, pero sí hay algunos indicativos que comprueban si un contacto te ha bloqueado en WhatsApp.

Desbloquea contactos de WhatsApp desde tu PC

Por otra parte, está la opción de desbloquear a un contacto desde WhatsApp Web, debes presionar en la opción "Menú" y luego elegir en "Configuración", finalmente en "Bloqueado" para mirar la lista de contactos bloqueados.

Cuando te aparezcan los contactos, solo debes elegir el que quieres desbloquear, una vez hecho esto el contacto ya no estará en la lista de bloqueados. Solo debes tomar en cuenta que cuando desbloqueas un contacto te pueden llamar o mandar mensaje.

