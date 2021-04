WhatsApp: Una nueva advertencia repentina sorprenderá a millones de usuarios

Una nueva y desagradable sorpresa para los 2.000 millones de usuarios de WhatsApp en la actualidad, con el descubrimiento de un riesgo de seguridad alarmante. Con solo su número de teléfono, un atacante remoto puede desactivar fácilmente la app en su teléfono y luego evitar que vuelva a ingresar.

Esto no debería suceder. No debería ser posible. No con una plataforma utilizada por 2 mil millones de personas. No tan fácilmente. Investigadores advirtieron que podían matar WhatsApp en mi teléfono, bloqueándome desde mi propia cuenta usando solo con tu número de teléfono.

WhatsApp y su nueva advertencia

A pesar de su amplia base de usuarios, WhatsApp está crujiendo por las costuras. Su arquitectura se ha quedado atrás de sus rivales, ya que le faltan características clave como el acceso a múltiples dispositivos y las copias de seguridad totalmente cifradas. A medida que el mensajero más popular del mundo se enfoca en imponer nuevos términos de servicio para habilitar los últimos esquemas de generación de dinero de Facebook, estos avances tan necesarios permanecen "en desarrollo".

Mes tras mes, vemos advertencias sobre varios tipos de estafas, donde los usuarios son engañados para que renuncien al código SMS de seis dígitos enviado para activar una nueva instalación de WhatsApp. Y una vez que se ha secuestrado una cuenta, restaurarla puede llevar mucho tiempo y resultar doloroso.

Esta vulnerabilidad de seguridad recientemente revelada involucra dos procesos de WhatsApp separados, los cuales tienen una debilidad fundamental. Y es la combinación de esas dos debilidades lo que puede desactivar tu WhatsApp y evitar que vuelvas a entrar.

Cuando instale WhatsApp en su teléfono por primera vez o cambie de teléfono, la plataforma le enviará un código SMS para verificar la cuenta. Una vez que ingrese el código correcto, la aplicación le pedirá su número 2FA para asegurarse de que realmente es usted, entonces está dentro.

