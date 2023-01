WhatsApp: Truco para saber quiénes ya te agregaron y qué nombre te pusieron

Si te mata la curiosidad y te gustaría saber quiénes de tus contactos de WhatsApp ya te agregaron también y con qué nombre te guardaron, estás en el lugar correcto, porque en La Verdad Noticias te diremos cómo saberlo.

Una de las razones por las que una persona puede querer que la otra persona también hay registrado su número, puede deberse a que esa es la única forma en la que ambas partes podrán ver sus historias.

Por otro lado, si estás comenzando a salir con alguien, quizá quieras saber cómo decidió registrarte tu ligue. Sea cual sea el caso, aquí no juzgamos a nadie, al contrario, te daremos la solución.

¿Cómo saber quién te tiene agregado a WhatsApp?

El truco más efectivo para saber quién ya te agregó a su WhatsApp es creándose un grupo de difusión y ahora te explicaremos el por qué, simplemente sigue los siguientes pasos:

Revisa que tú tengas registrada a la persona de la que quieres comprobar si ya te registró en su app

Ingresa a tu WhatsApp

Oprime el ícono de los tres puntos que se encuentra en la esquina superior derecha

Elige la opción Nueva Difusión

Elige a dos contactos, uno del cual sabes que sí te tiene agregado y a la otra persona en cuestión

De manera inmediata te aparecerá un chat llamado Nueva difusión, escribe un mensaje y mándalo

Es ahora donde tendrás que ser paciente, pues dentro de media hora a dos horas, es tiempo suficiente para que los mensajes le hayan llegado a los destinatarios.

Pasado ese tiempo, deja oprimido el mensaje que enviaste y ve directo a la información del mismo. Si la otra persona aparece quiere decir que te tiene agregada, si no te aparece y no le llegó el mensaje, esto quiere decir que definitivamente no te tiene agregado.

¿Cómo saber con qué apodo te agregaron en WhatsApp?

Si quieres descubrir con qué apodo te agregaron a WhatsApp pero no quieres verte muy obvio, podrás descargarte la aplicación Getcontact, cuando le hayas otorgado los permisos, te mostrará una lista de los nombres con los que te han registrado.

Aunque claro, no podrás saber quién te puso de tal modo, solo que te han agregado con esos apodos en específico, si eres una persona más valiente, pídele a tu amigo o contacto que te envíe tu propio número a través de la herramienta de agregar contacto, así es como sabrás cómo alguien en específico te agregó a WhatsApp.

