WhatsApp: Truco para localizar los mensajes no leídos de tu chat

¿Te han reclamado por no contestar un mensaje de WhatsApp? Quizá lo respondiste en tu mente cuando viste de reojo la notificación y realmente no sabías que aún no habías contestado tu mensaje.

¿Quieres cerrar el año asegurándote de que no estás pasando nada por alto? Aquí en La Verdad Noticias te diremos cuál es el truco para volverte a reencontrar con esos mensajes que no llegaste a leer.

Cómo acceder a mis No leídos en WhatsApp

Cómo acceder a mis No leídos en WhatsApp

De acuerdo al mismo portal oficial de la aplicación, en WhatsApp existe un filtro de “No leídos” que puedes encontrar fácilmente desde la lista de tus chats sin que tengas que recordar y teclear el nombre de cada uno de los contactos de los que crees no haberles contestado.

En cada dispositivo puede cambiar ligeramente la manera en la que vas a encontrar la sección de No leídos, pero nosotros te compartiremos todas las formas posibles.

En Android: Toca la barra de búsqueda y, luego, presiona No leídos. Para desactivar el filtro, toca la X o la tecla de borrar en tu teclado Android.

En iPhone: Desplázate hacia abajo en la lista de chats para que aparezca la barra de búsqueda. Luego, pulsa el ícono de filtro. Vuelve a pulsarlo para desactivarlo.

En Web y Escritorio: Haz clic en el ícono de filtro que se encuentra a la derecha de la barra de búsqueda. Para desactivar el filtro, vuelve a hacer clic en el ícono.

En WhatsApp Business para Web: Haz clic en el ícono de filtro que se encuentra a la derecha de la barra de búsqueda y, luego, haz clic en No leídos. Para desactivar el filtro, vuelve a hacer clic en el ícono.

¿Ves cómo es más fácil de lo que imaginabas? Ahora ya no tendrás excusa y podrás terminar de contestar todos tus mensajes leídos para antes de que termine el 2022, y ya sabes, si se te vuelve a olvidar leer algunos de tus mensajes, siempre podrás volver a ocupar esta herramienta.

Te puede interesar: WhatsApp: 5 trucos para exprimir al máximo la app de mensajería

¿Qué significa la palabra WhatsApp en inglés?

¿Qué significa la palabra WhatsApp en inglés?

La palabra WhatsApp es una combinación de la frase en inglés 'What's up?' que se usa como saludo informal (¿Qué tal? o ¿Cómo va?) y la abreviación app de la palabra application (aplicación), que en este caso se refiere a un programa para teléfonos móviles.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!