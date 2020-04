WhatsApp: Te decimos el paso a paso para hacer videollamadas grupales

WhatsApp se actualizó, tanto en iOS como en Android, para ofrecer a los usuarios una de las funciones más solicitadas en la plataforma. La aplicación ya te permite hacer videollamadas con hasta 8 integrantes, una opción muy útil en estos tiempos de cuarentena. Cabe mencionar que la actualización empezó su expansión desde ayer, pero en varios países pudieron tener acceso apenas unas horas atrás. Por lo que hay que tener paciencia si todavía no está disponible en tu zona.

Debes saber que si tú y tus amigos quieren hacer uso de esta nueva función, es importante que tengan instalada la última actualización de WhatsApp, que en iOS es la versión 2.20.50. Si no no podrás empezar la conversación. Una gran incertidumbre es si la llamada se encuentra cifrada de extremo a extremo, tal y como sucede cuando conversan dos personas. Facebook no se ha manifestado al respecto, pero es de suponer que la propuesta con 8 personas también tiene el mismo nivel de seguridad.

Sigue el paso a paso para hacer videollamadas grupales en WhatsApp

Asegúrate de tener actualizada la aplicación, pues las llamadas solo pueden lograrse con la nueva versión. (Para Android es la versión 2.20.141 mientras que para iOS es la 2.20.50). Abrir WhatsApp y debes dirigirte a la pestaña de llamadas. En la parte inferior de lado derecho, encontrarás un botón verde con un teléfono y un signo de suma. Da clic en este. Esto abrirá el menú de opciones de llamada. Debes dar clic en Nueva llamada grupal. De inmediato te solicitará que agregues a tres contactos de tu directorio para que participen. Selecciona a siete, que contigo dará el total de ocho máximos que permite la aplicación. Finalmente, escoge Videoconferencia o Llamada de Audio, de acuerdo a lo que deseen.

A causa de la pandemia de coronavirus, Facebook aceleró los pasos para contar con mayor presencia en el sector de las videollamadas. El anterior viernes se anunció Rooms, una característica de Messenger con la que se podrán realizar llamadas al estilo Zoom -modo galería -. En estos tiempos tiene soporte para hasta 8 integrantes, no obstante, en el futuro próximo ampliarán ese número hasta las 50, así que no tomará mucho tiempo para convertirse en otro competidor serio del mercado.