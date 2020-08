WhatsApp: Sigue estos pasos para enviar mensajes sin internet

¿Alguna vez has necesitado enviar un mensaje urgente por WhatsApp y no tenías Internet? Pues eso se acabó. No cabe duda que es una de las actualizaciones que muchos usuarios estaban esperando y ahora se da a conocer que se encuentra muy cerca de llegar a la aplicación de mensajería instantánea. ¿Cómo será eso posible?

Como ya es costumbre, la fuente de esta noticia es WABeta Info, la web que siempre es la responsable de filtrar novedades y funciones antes de que lleguen a todo el público. De acuerdo a la información de la página, WhatsApp podrá funcionar sin la necesidad de una conexión a internet en tu dispositivo móvil.

También mencionan que se va a poder conectar a WhatsApp Web sin la necesidad de contar con el teléfono cerca utilizando la app UWP, la misma que también tiene el cifrado de extremo a extremo de tus conversaciones.

WABeta Info indica que este es solo un rumor que corre por ahora, pero se tiene previsto se vuelva realidad en los siguientes meses como "todos los rumores que han lanzado y se han convertido en realidad". Por ahora, a los usuarios nada más les queda esperar la actualización.

La fuente también señala que nuestra cuenta de WhatsApp va a poder conectarse con hasta 4 dispositivos distintos, sin tomar en cuenta que es PC o celular, esto con el objetivo de quedar en el mismo nivel que Telegram.

WhatsApp añadirá más funciones para seguir compitiendo con Telegram

Trucos y consejos de WhatsApp que debes saber

Mueve tu cuenta de WhatsApp a otro teléfono

Para mover tu cuenta de WhatsApp, simplemente instala WhatsApp en el nuevo teléfono y sigue las instrucciones de configuración. Tu cuenta solo puede estar activa en un teléfono a la vez, pero puedes intercambiarla entre teléfonos las veces que desees mediante el proceso de configuración.

Cambia tu fondo de pantalla de WhatsApp

¿No te gusta el fondo predeterminado en tu ventana de chat? Ve a Configuración y luego toca "Chats". Selecciona "Fondo de pantalla de chat" para elegir cualquier imagen, patrón o color que desees.

Cita a alguien en tu respuesta

Puedes incluir fácilmente el mensaje anterior de alguien como una cita en tu respuesta. Todo lo que necesitas hacer es deslizar el texto hacia la derecha y se insertará en tu respuesta como una cita.

Ver una vista previa de su conversación

¿Quieres echar un vistazo rápido a tu conversación más reciente con alguien? Toca y manten presionada la ventana de mensaje visible hasta que aparezca la vista previa. Para chatear, toca nuevamente para abrirlo o toca en cualquier otro lugar de la pantalla de tu teléfono para cerrarlo.

