WhatsApp: ¿Qué significado tienen los emojis de monitos?

Muchos usuarios tienen conocimiento de los emojis de WhatsApp, tienen mucha popularidad en todo el mundo y cada uno tiene un significado distinto. Hoy hablaremos del significado que tienen los tres emojis de monitos. Para muchas personas éstos significan "no te oigo, no te miro, no te hablo"; sin embargo, su significado es más profundo y difícilmente las personas que los utilizan lo sepan.

Si pensabas que la historia del origen de los tres monitos de WhatsApp es muy conocida, pues estabas equivocado, es importante mencionar que cada changuito de WhatsApp posee un significado y un nombre distinto.

Un bloguero de nombre Jeremy Burge redactó un artículo en donde explica lo que realmente son estas tres caritas muy agradables que hacen los animalitos en el chat y que millones de persona utilizan diariamente.

Si en un principio pensaste en el "no miro, no veo, no escucho", pues estabas en un error. A continuación te decimos el verdadero significado de los monitos de WhatsApp:

El que tiene los ojos tapados indica “No ver el mal”

El que tiene los oídos tapados indica “No oír el mal”

El que tiene la boca tapada indica “No desear el mal”

Estos tres emojis están inspirados en unas esculturas del santuario sintoísta Toshogu, al norte de Tokio, en el que construyeron en la primera mitad del siglo XVII, unas esculturas de estos tres primates.

La aplicación más utilizada en el mundo, WhatsApp, cuenta con más de 500 emojis que hoy en día se han vuelto un método de comunicación esencial, donde en la mayoría de las situaciones podemos usar un emoji que va a decir más que muchas palabras.

A pesar de que hay muchos que rápidamente entendemos lo que quieren decir, hay otros que tienen significados ocultos e incluso así los usuarios los usan pero quizás no sabemos lo que la otra persona está entendiendo. Hoy nos toca hablar del emoji sorprendido pero con ojos en X.

