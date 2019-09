WhatsApp: ¿Qué significa el emoji que saca humo por la nariz?

La masificación y popularidad adquirida por los emoticones ha generado una nueva manera de comunicar estados de ánimo, sentimientos, reacciones e incluso frases completas. Sin embargo pese a tener la misma codificación de Unicode, su interpretación está sujeta a diferentes contextos culturales según el entorno de la persona que los utilice.

Este es el caso del emoji que saca humo por la nariz, que anuque parece cara de odio, en realidad es un símbolo de triunfo.

Se trata de un rostro amarillo con ceño fruncido, con los ojos cerrados y cejas levantadas que da la sensación de enojo, sobre todo por los dos íconos de vapor que salen de su nariz, algo similar a las caricaturas cuando el personaje echa humo o resopla.

Comúnmente es utilizado para transmitir diversas emociones negativas, como gran molestia, irritación, ira y hasta desprecio. Pero por el contrario, el emoji puede reflejar sentimientos de orgullo, dominio y empoderamiento.

El nombre original del emoji en Unicode es Face With Look of Triumph, que en español sería rostro con apariencia de triunfo. Resulta un tanto confuso el vapor que sale de su nariz, pero Emojipedia señala que puede derivarse de una taquigrafía visual para la frustración o el desdén en el anime y el manga.

El estilo del emoji ha variado con el paso del tiempo, e incluso dependiendo del estilo usado por los diferentes sistemas operativos. Por ejemplo un antiguo diseño de Samsung tenía una expresión mucho más arrogante, mientras que en la versión de Microsoft se veía una boca grande y abierta sin vapor. Por el contrario, en Facebook aparecíauna carita sonriente que se parecía a Face Grimacing Face y Apple nombró al emoji como Huffing With Anger Face.

El rostro con humo saliendo de la nariz fue aprobada por Unicode 6.0 en 2010 con el nombre "Face With Look of Triumph" para agregarse a Emoji 1.0 años más tarde, en 2015.