WhatsApp: ¿Qué significa el emoji muriendo de risa tirada en el suelo?

La masificación y popularidad adquirida por los emoticones ha generado una nueva manera de comunicar estados de ánimo, sentimientos, reacciones e incluso frases completas. Sin embargo pese a tener la misma codificación de Unicode, su interpretación está sujeta a diferentes contextos culturales según el entorno de la persona que los utilice. Este es el caso del emoji muriendo de risa tirada en el suelo.

La llegada de los emojis al mundo digital han facilitado a los usuario el expresar sus sentimientos en las conversaciones por WhatsApp y otras plataformas. Generalmente se dividen en seis categorías entre las que se encuentran los rostros amarillos, alimentos, animales, estado del clima, números y símbolos.

Este emoji recibió el nombre de "Rolling on the Floor Laughing" y fue aprobada como parte de Unicode 9.0 en 2016 añadiéndose a Emoji 3.0 en 2016. El emoticono pertenece a las caras amarillas y lleva consigo una enorme sonrisa y unos ojos arrugados en forma de X, se encuentra inclinada hacia un lado como si estuviera rodando por el suelo muriendo de risa. Está derramando dos lágrimas y se inclina justo en la mayoría de las plataformas. Cabe recalcar que expresa una risa mucho más intensa que Face With Tears of Joy. Antes el diseño de Microsoft mostraba un smiley con manos y pies.

Muchos usuarios utilizan este emoticono cuando escuchan un chiste o alguna situación que les provocó mucha risa, hasta casi estar en el suelo, con dolor de estómago de que ya no te puedes reír y hasta llorando. La versión emoji del acrónimo "ROFL" que significa "rodar en el suelo de risa".

Es importante decir que, pese a tener la misma codificación de Unicode, cada plataforma puede variar el diseño de cada emoji para adaptarse a su sistema operativo o interfaz. En muchas ocasiones esto genera una gran diferencia en la interpretación de un mismo símbolo.