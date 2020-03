WhatsApp: ¿Qué significa el emoji del símbolo prohibido?

La aparición de los emojis al mundo digital han hecho más sencillo a los usuarios el demostrar sus sentimientos en las conversaciones por WhatsApp y otras plataformas. Generalmente se dividen en seis categorías entre las que se encuentran los rostros amarillos, alimentos, animales, estado del clima, números y símbolos.

En la actualidad, resulta muy normal reemplazar palabras o frases con un emoji que demuestra exactamente lo que se desea decir. WhatsApp ha puesto a disposición de todo el mundo su catálogo de emojis, que evidencia claramente su significado real, ya sea felicidad, tristeza, sueño, enojo, decepción, entre otros, pero existen otros que su interpretación se encuentra sujeta a distintos contextos culturales de acuerdo al entorno de la persona que los use.

WhatsApp: ¿Que significa el emoji del simbolo prohibido?

Hoy hablaremos del emoji del símbolo prohibido de WhatsApp, el cual se muestra con un círculo rojo con una barra diagonal, y es uno de los más utilizados por lo versátil que es. Este emoticono puede utilizarse para decir que una persona, elemento o acción no está permitida en un área determinada.

De igual manera se puede aplicar de una forma más agresiva de decir NO, a alguien que no puede entender, acompañado de un emoji de cara enojada y emoji de mano levantada. La realidad es que se puede mezclar con prácticamente todos los emojis si tienes desagrado en ciertos objetos.

¿Dónde hemos visto este emoji del símbolo?

Comúnmente este emoticono lo podemos ver indicando que no está permitido fumar, no el acceso a bicicletas o algo parecido. El emoji fue aprobado como parte de Unicode 6.0 en 2010 bajo el nombre de "No Entry Sign" y añadiéndose a Emoji 1.0 en 2015.

Cabe mencionar que, pese a tener la misma codificación de Unicode, cada plataforma puede variar el diseño de cada emoji para adaptarse a su sistema operativo o interfaz. En muchas ocasiones esto genera una gran diferencia en la interpretación de un mismo símbolo.