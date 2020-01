WhatsApp: ¿Qué significa el emoji del camello?

¡Feliz día de Reyes! Si no has recibido nada en este día, tal vez fue porque el camello de los Magos del Oriente se retrasó. Pero no importa, puedes enviar el emoji para felicitar a tus seres queridos por WhatsApp y seguramente este sí llegará a tiempo.

Camel, o emoji del camello de dos jorobas es la representación del famoso animal del desierto, que es reconocido por su capacidad de prescindir de agua o comida por largos períodos de tiempo gracias a las jorobas que tienen en su espalda. Generalmente se asocia con el clima cálido, los lugares desiertos, el Medio Oriente y Asia Central, así como el miércoles (Día de Hump).

No debe de confundirse con Camel, dromedario, que solamente tiene una joroba, aunque sus aplicaciones suelen ser las mismas. El camello es un símbolo de la capacidad de superar dificultades sin importar qué, por lo que el emoji a veces se usa en este sentido, sin embargo, esta referencia es menos común que su significado directo del mamífero.

En la mayoría de las plataformas se presenta con un cuello largo con dos grandes jorobas en la espalda, en color marrón claro o amarillento, a veces con una melena peluda y jorobas, de perfil completo a cuatro patas mirando hacia la izquierda.

Cabe mencionar que todos los fabricantes de servicios web, sistemas operativos o dispositivos pueden crear diseños de Emojis de acuerdo con su propio estilo y visión corporativos, por lo que el diseño de Samsung presenta un camello con una cabellera peluda y una leve sonrisa, mientras que anteriormente, el diseño de Google presentaba una manta en su parte posterior, como para el transporte.

Two-Hump Camel fue aprobado como parte de Unicode 6.0 en 2010 bajo el nombre de "Bactrian Camel" y algunos años más tarde se agregó a Emoji 1.0 en 2015.

