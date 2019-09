WhatsApp: ¿Qué significa el emoji de persona encogiéndose de hombros?

Los diversos significados que se les da a los emojis pueden generar malos entendidos en WhatsApp, de ahí la importancia de conocer su definición, o al menos el objetivo para el que fueron diseñados. En este caso veremos el emoji de la carita que calla.

La masificación y popularidad adquirida por los emoticones ha generado una nueva manera de comunicar estados de ánimo, sentimientos, reacciones e incluso frases completas. El riesgo consiste en el proceso de interpretación.

El emoji Man Shrugging es una secuencia de los emojis Shrug y Male Sign. Estos se mezclan usando una combinación de ancho cero entre cada personaje y se exponen como un solo emoji en las plataformas compatibles. Man Shrugging se añadió a Emoji 4.0 en 2016.

El emoticono puede expresar frases como "No sé cómo ayudarte" o "Así es la vida". El encogerse hombros señala que no tienes idea de algo, o que simplemente no te interesa.

TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp: ¿Qué significa el emoji del anillo?

WhatsApp: ¿Qué significa el emoji del hombre corriendo?

Algunos usuarios utilizan este emoticono generalmente cuando se les hace tarde para algún compromiso. Cuando te pregunta tu amigo(a) "¿Dónde estás?" y estás consciente que ya vas 10 minutos tarde, le respondes "Estoy llegando" más el emoji del hombre corriendo, la otra persona entenderá que vas apresurado.

También varios usuarios lo usan cuando están platicando con una persona íntima y están en pleno chisme, le comentan de broma que tienen ganas de ir al baño y que no tardan nada en regresar para seguir con la plática. Incluso pueden usarlo para referirse que ya no se aguantan más para ir al baño.