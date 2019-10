WhatsApp: ¿Qué significa el emoji de las uñas pintadas?

La masificación y popularidad adquirida por los emoticones ha generado una nueva manera de comunicar estados de ánimo, sentimientos, reacciones e incluso frases completas. Sin embargo pese a tener la misma codificación de Unicode, su interpretación está sujeta a diferentes contextos culturales según el entorno de la persona que los utilice, sobre todo cuando las diferentes plataformas tienen su propio diseño. Este es el caso de la mano con uñas pintadas.

El emoji pertenece a la categoría de Caras y Personas en Emojipedia, y muestra una mano con un esmalte que se aplica a las uñas de los dedos. Su significado literal es muy claro por su composición gráfica: pintarse las uñas, cuidado de manos, manicure entre otros relacionados a la belleza.

Sin embargo existe también otro uso para el emoji, pues los usuarios suelen manifestar un aire de indiferencia o falta de interés cuando envían el ícono en WhatsApp, pues la imagen en sí evoca una sensación de distanciamiento real.

En marzo de 2014, Alexander Abad-Santos y Allie Jones describieron a la mano con uñas ìntadas como el Beyonce de los emojis en una publicación de The Atlantic, ya que podría ser usado para cualquier cosa, para callar a los odiosos, manifestar una sensación de satisfacción ante un logro o incluso decir "no me importa nada".

Usualmente se muestra el color de esmalte en tonos rojo, rosa o morado, dependiendo de las plataformas, pero esto no afecta en realidad el significado del emoji.

En el caso de Android y Windows llegaban a mostrar una botella de esmalte de uñas en versiones previas.

Su nombre oficial es Nail Polish y fue aprobado como parte de Unicode 6.0 desde el 2010 y unos años más adelante, se agregó a Emoji 1.0 en 2015.