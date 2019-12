WhatsApp: ¿Qué significa el emoji de las doce en punto?

En estos días de fiestas lo más probables es que tu smartphone no deje de sonar y recibir mensajes con buenos deseos y felicitaciones por Año Nuevo, así que te recomendamos conocer todos los emojis de temporada para explotarlos al máximo al responder en WhatsApp.

Una de las mejores maneras de darle un toque especial a los mensajes de Año Nuevo es usar los emojis, que han llegado para reinventar la manera en que los usuarios se comunican a través de las plataformas digitales, sobre todo porque se pueden sustituir palabras o frases completas con una sola imagen, este es el caso del emoji de las doce en punto.

Se trata de la cara de un reloj simple para mostrar la hora con sus manecillas. Marca claramente las doce en punto, aunque no se especifica si es de la mañana o tarde, así que se puede usar en ambos casos: AM y PM. Para estos casos se puede combinar usando otros emojis complementarios, como el sol o la luna, y entonces no quedará duda alguna de la hora exacta.

Cuando el reloj de las doce en punto se envía, los mensajes se interpretan para confirmar que se tiene planeado algo, sin necesidad de escribirlo textualmente, pero también se puede enviar para sugerirle a otra persona que solamente tiene ese horario para cumplir con el plazo de una tarea. Si se tiene una mayor urgencia, se puede usar con el emoji Clock Alarm, o despertador para expresar la necesidad de estar en algún sitio exactamente a esa hora.

WhatsApp: ¿Qué significa el emoji de las 12 en punto?

Cabe mencionar que todos los fabricantes de servicios web, sistemas operativos o dispositivos pueden crear diseños de Emojis de acuerdo con su propio estilo y visión corporativos, por lo que en muchas plataformas se muestran los números al interior del reloj con fondo blanco y biseles grises, pero en casos como Microsoft, los bordes se muestran en color negro y en mozilla en rojo.

Las doce de la madrugada suele indicar el fin de un día para dar inicio a otro, de ahí su importancia en celebraciones de Año Nuevo, cuando se realiza el clásico conteo final para despedir el un año y dar la bienvenida al siguiente, celebrando los primeros segundos en familia.

TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp: ¿Qué significa el emoji de la botella descorchada?

El emoji de las Doce en punto se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010 bajo el nombre de "Cara de reloj Doce en punto" y más tarde se agregó a Emoji 1.0 en 2015.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana