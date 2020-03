WhatsApp: ¿Qué significa el emoji de la mano tomando una selfie?

Las conversaciones en la era digital han evolucionado a tal punto que en muy raras ocasiones preferimos realizar una llamada cuando podemos enviar un mensaje de WhatsApp, por supuesto, acompañado con su debido emoji. Estos íconos se han vuelto fundamentales para chatear, aunque existen algunos que se utilizan con mayor frecuencia que otros, como la mano tomando una selfie.

El selfie emoji ilustra claramente el proceso de tomarse una fotografía de sí mismo, con la ayuda de la cámara frontal de un dispositivo móvil. Un brazo estirado que sostiene el smartphone es el símbolo de que está a punto de tomarse una selfie.

El emoji tomando una selfie ilustra la acción en sí en cualquier conversación o contexto, en especial para aquellos que aman tomarse fotografías. Sus aplicaciones van desde las más directas, como pedirle a alguien que se tome una selfie, o el interés propio de hacerlo como "let me take a selfie".

En un sentido de broma, el emoji puede enviarse como burla a aquellos que no pueden vivir sin tomarse selfies en cualquier lugar, complementándolo con otros íconos para reforzar el mensaje de sarcasmo.

Puedes enviar este emoji para pedir a tus amigos que capturen el momento especial con una selfie. Al final del día, los recuerdos pueden olvidarse, pero las selfies permanecen en la memoria del teléfono.

De manera general, se representa como un brazo sin cuerpo, que sostiene un teléfono móvil para tomar una selfie (foto de la persona que sostiene el teléfono o la cámara). Selfie se aprobó como parte de Unicode 9.0 en 2016 y ese mismo año fue agregado a Emoji 3.0 en 2016.