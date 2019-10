WhatsApp: ¿Qué significa el emoji de la mano OK?

La masificación y popularidad adquirida por los emoticones ha generado una nueva manera de comunicar estados de ánimo, sentimientos, reacciones e incluso frases completas. Sin embargo pese a tener la misma codificación de Unicode, su interpretación está sujeta a diferentes contextos culturales según el entorno de la persona que los utilice. Este es el caso de la mano con señal de "OK".

La llegada de los emojis al mundo digital han facilitado a los usuario el expresar sus sentimientos en las conversaciones por WhatsApp y otras plataformas. Generalmente se dividen en seis categorías entre las que se encuentran los rostros amarillos, alimentos, animales, estado del clima, números y símbolos.

La mano hace un gesto uniendo los dedos índice y pulgar para formar un círculo entreabierto con los demás dedos apuntando hacia arriba. Usualmente este es el símbolo para decir "OK", "Estoy bien" o "sí, es correcto". Está relacionado también con el significado de la persona levantando las manos haciendo un círculo, que generalmente no se ve en la vida real.

Por otra parte, significa también el número nueve en el lenguaje de señas americano (ASL), pero puede llegar a ser ofensivo en algunas culturas de Europa Oriente Medio y América del Sur. Incluso la Liga Anti-Difamación (ADL) lo ha llegado a describir como una "expresión sincera de la supremacía blanca", o símbolo de "Poder Blanco", según sea el contexto, es por eso que recomienda "tener especial cuidado de no sacar conclusiones precipitadas sobre la intención detrás de alguien que ha utilizado el gesto".

OK Hand, o mano de aprobación "OK" se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010 con el nombre de "OK Hand Sign" y algunos años más tarde se agregó a Emoji 1.0 en 2015.