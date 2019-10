WhatsApp: ¿Qué significa el emoji de la carita con una ceja levantada?

Actualmente, es muy común sustituir palabras o frases con un emoji que expresa exactamente lo que se quiere decir. WhatsApp ha puesto a disposición de todo el mundo su catálogo de emojis, que deja en claro su significado real, ya sea felicidad, tristeza, sueño, enojo, decepción, entre otros, pero hay algunos más que su interpretación está sujeta a diferentes contextos culturales según el entorno de la persona que los utilice. Este es el caso del emoji de una carita con una ceja levantada.

Este ícono forma parte de la sección de rostros amarillos de WhatsApp, consta de una cara amarilla con una boca plana y neutra con cejas fruncidas, su izquierda más alta que su derecha. Este emoji transmite una extensa variedad de sentimientos, entre ellos escepticismo, sospecha, consideración, preocupación, desaprobación e incredulidad.

Cabe mencionar que su expresión se ha comparado significativamente con el aspecto característico del comediante Stephen Colbert, incluso del actor/luchador Dwayne "The Rock" Johnson. El emoticono de la carita con una ceja levantada se aprobó como parte de Unicode 10.0 en 2017 bajo el nombre "Face With One Eyebrow Raised" y se añadió a Emoji 5.0 en 2017.

Tipos de emoji de carita con una ceja levantada

El usuario puede aplicar este emoji cuando no aprueba una idea o algún plan que estén realizando sus amigos, por ejemplo si uno desea hacer algo tranquilo como ir al cine y los demás quieren salir a un restaurante/bar.

¿Qué significa el emoji del mentiroso?

El emoji de mentiroso representa, en efecto las mentiras, a las personas que no dicen la verdad y otros conceptos relacionados con el engaño en diferente medida. Muchas veces se envía para manifestar incredulidad, al creer que se trata de una broma, pero también para decirle al receptor que su mentira es demasiado obvia y tonta.