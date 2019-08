WhatsApp: ¿Qué significa el emoji de la carita babeando?

¿Alguna vez te has preguntado cuál es el significado de la carita babeando de WhatsApp? La verdad es que depende mucho del contexto, no obstante, quien lo utiliza desea expresar una cosa sumamente clara: DESEO. No hay duda, por lo que si una persona te mandado este emoji quiere decir que está loco por ti.

Así de clara, quien lo utiliza "se le cae la baba", no hay mejor opción que sea por ti. Por ejemplo, tal vez sea la respuesta directo y concreta a la más reciente foto que compartiste en alguna red social, en cual te ves increíblemente atractiva. Esta es una respuesta a la pregunta de qué significado tiene la carita babeando de WhatsApp.

De forma concreta esta carita expresa deseo por otra persona, pero estando en otros contextos, también se puede aplicar para un platillo que te parece delicioso o bien, una situación o cosa que implica mucho interés, por ejemplo, el auto o el viaje que siempre has soñado.

La carita babeando también se puede usar como reacción a algo que te encanta o que te causa ternura, por ejemplo, el nacimiento del bebé de tu mejor amiga, cuando te muestra su primera foto juntos, o bien la foto con su nuevo novio en la que derrochan miel. Así, tal cual, significa que a ti o alguien, "se le cae la baba" ante tal o cual situación.

El caso es que, si proviene de alguien del sexto opuesto, todo indicaría a que le gustas y te desea, tú sabrás cómo reaccionar ante tan sugerente emoji, pues si lo decides, también podría abrir camino a la mejor aventura romántica con alguien especial.

