WhatsApp: ¿Qué significa el emoji de la cara sin boca?

La aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp tiene más de 300 caras en una de sus secciones más usadas en las conversaciones y el significado de la cara sin boca en la aplicación quiere decir que esa persona guarda un secreto.

Este emoji sin boca significa SILENCIO, es la principal razón porque la red más utilizada en el mundo tomó la decisión de no ponerle boca.

TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp: ¿Qué significa el emoji de la carita babeando?

Hablar con la boca llena siempre ha sido un gesto de mala educación, piensa cuánto guarda esa cara sin boca y que aunque quiera hablar del tema, algo se lo impide.

Tal vez la persona que te mandó la cara sin boca guarda un secreto, tiene la boca llena o simplemente no puede decirte porque fue al dentista.

Esta carita de silencio también significa que la información que sabe no la puede compartir contigo porque se la contaron como un secreto, como un voto de confianza o no le corresponde a esa persona decirte lo que sabe o de lo que se enteró sin planearlo.

De forma clara si alguien utiliza esa cara es que no puede decir ni una sola palabra sobre un tema en particular porque es algo confidencial que no puede compartir.

Sin duda alguna la cara sin boca también puede crear mucho misterio, podría ser usada para generar dudas en el otro usuario que está en medio de la conversación.

Cada expresión de WhatsApp posee un significado distinto, por ejemplo la cara al revés de WhatsApp le quita toda seriedad a una plática o te está diciendo que es broma lo que te envió.