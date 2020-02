WhatsApp: ¿Qué significa el emoji de la cara de cerdo?

¿Cuántas personas no agradecen el papel que juegan los emojis de WhatsApp? Sería muy difícil encontrar a una persona que no haya usado o no utilice los emojis de la red social de mensajería más popular del mundo.

Actualmente, es muy común sustituir palabras o frases con un emoji que expresa exactamente lo que se quiere decir. WhatsApp ha puesto a disposición de todo el mundo su catálogo de emojis, que deja en claro su significado real, ya sea felicidad, tristeza, sueño, enojo, decepción, entre otros, pero hay algunos más que su interpretación está sujeta a diferentes contextos culturales según el entorno de la persona que los utilice.

Hoy nos toca hablar del emoji de la cara de cerdo de WhatsApp. Así como su nombre lo indica es la imagen del hocico color rosa de un simpático cerdo y acompañado de su nariz. A causa de su aspecto sumamente amigable, casi nunca se aplica como un insulto, hasta dejando a un lado todas las asociaciones desagradables (suciedad) que tienen las personas en cuanto a los cerdos.

Algunos usuarios bromean con sus amigos y les llegan a mandar este tipo de emoticono porque no hacen ejercicio, en lugar de eso están en sus casas viendo televisión y comiendo pizza, hamburguesas y papas. Este también tiene un uso motivador pues las personas que ya se cansaron de llevar una vida no saludable, lo emplean para definir que ya no serán más un "cerdito".

El emoji recibió el nombre e Pig Face aprobándose como parte de Unicode 6.0 en 2010 y se añadió a Emoji 1.0 en 2015.

Es importante mencionar que, pese a tener la misma codificación de Unicode, cada plataforma puede variar el diseño de cada emoji para adaptarse a su sistema operativo o interfaz. En muchas ocasiones esto genera una gran diferencia en la interpretación de un mismo símbolo.

