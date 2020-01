WhatsApp: ¿Qué significa el emoji de la bandera transgénero?

Los diversos significados que se les da a los emojis pueden generar malos entendidos en WhatsApp, de ahí la importancia de conocer su definición, o al menos el objetivo para el que fueron diseñados. En este caso veremos el emoji de la bandera transgénero.

La masificación y popularidad adquirida por los emoticones ha generado una nueva manera de comunicar estados de ánimo, sentimientos, reacciones e incluso frases completas. El riesgo consiste en el proceso de interpretación.

Hoy hablaremos del emoji de la bandera transgénero de WhatsApp, la cual se muestra como una bandera con rayas horizontales de color azul pálido y rosa pálido con una sola franja blanca en el medio, normalmente usada como una bandera transgénero u orgullo transgénero.

Fue aprobada a inicios de 2020, varias plataformas añadieron soporte mientras se encontraban en estado de borrador (WhatsApp, Twitter, Facebook). Teniendo su llegada a los principales sistemas operativos para finales de 2020.

El emoticono de Transgender Flag es una secuencia de los emojis Waving White Flag y Male with Stroke and Male and Female Sign. Estos tienen una combinación de ancho cero entre cada personaje y se exponen como un solo emoji en las plataformas compatibles.

El emoji recibió el nombre de Transgender Flag y se añadió a Emoji 13.0 en 2020.

TE PUEDE INTERESAR: Ya puedes probar TabGroup Sharing en Chrome Canary

Es importante mencionar que, pese a tener la misma codificación de Unicode, cada plataforma puede variar el diseño de cada emoji para adaptarse a su sistema operativo o interfaz. En muchas ocasiones esto genera una gran diferencia en la interpretación de un mismo símbolo.

Bandera Transgénero

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana