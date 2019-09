WhatsApp: ¿Qué significa el emoji de la máscara de diablo?

WhatsApp: ¿Qué significa el emoji del Globin?

La masificación y popularidad adquirida por los emoticones ha generado una nueva manera de comunicar estados de ánimo, sentimientos, reacciones e incluso frases completas. Sin embargo pese a tener la misma codificación de Unicode, su interpretación está sujeta a diferentes contextos culturales según el entorno de la persona que los utilice.

Este es el caso del emoji de la máscara roja el Goblin que también es conocida como el 'Diablo japonés', fue aprobado como parte de Unicode 6.0 en el año 2010 bajo el nombre de "Goblin japonés" y se añadió a Emoji 1.0 en 2015. A continuación te decimos su verdadero significado para que puedas utilizarlo correctamente.

Significado de el emoji Goblin de WhatsApp

Este emoticono su apariencia es una máscara color roja que es muy popular en la cultura japonesa, cuyas características que destacan más es una nariz grotescamente larga, ojos enojados y cejas pobladas y bigote. Este emoji es una representación de un tengu (perro del cielo), una orgullosa figura tramposa del folklore japonés.

Denota popularme maldad, ira, conducta cruel o traviesa y sugerencia sexual, por la apariencia fálica de su nariz. También puede significar trolls, duendes y otros seres sobrenaturales o figurativos.

Cabe destacar que es un personaje feo, con cuernos y que persigue almas gemelas. Un disfraz tradicional en Nochevieja para alejar a los espíritus malignos.

Después de conocer realmente su significado tendrás que decidir si quieres usarlo y en qué situaciones aplicarlo.

¿Qué significa el emoji que saca humo por la nariz?

Comúnmente es utilizado para transmitir diversas emociones negativas, como gran molestia, irritación, ira y hasta desprecio. Pero por el contrario, el emoji puede reflejar sentimientos de orgullo, dominio y empoderamiento.

El nombre original del emoji en Unicode es Face With Look of Triumph, que en español sería rostro con apariencia de triunfo. Resulta un tanto confuso el vapor que sale de su nariz, pero Emojipedia señala que puede derivarse de una taquigrafía visual para la frustración o el desdén en el anime y el manga.

