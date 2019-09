WhatsApp: ¿Qué significa el emoji de alien?

Actualmente, es muy común sustituir palabras o frases con un emoji que expresa exactamente lo que se quiere decir. WhatsApp ha puesto a disposición de todo el mundo su catálogo de emojis, que deja en claro su significado real, ya sea felicidad, tristeza, sueño, enojo, decepción, entre otros, pero hay algunos más que su interpretación está sujeta a diferentes contextos culturales según el entorno de la persona que los utilice. Este es el caso de la cabeza de alien, uno de los emojis favoritos de los terrícolas.

Se trata de un clásico rostro alienígena de forma ovalada y desnuda que usualmente se ve de color gris o verde, dependiento del sistema operativo, con ojos negros gigantes y una curiosa sonrisa que puede afectar el tono de su uso en las conversaciones. En el caso de Samsung, su diseño incluye las fosas nasales, y en Facebook se puede notar una nariz triangular con aspecto 3D.

El emoji normalmente es utilizado para representar la vida extraterreste o incluso temas relacionados con el espacio ultraterrestre. Sin embargo, los usuarios también le atribuyen un sentido juguetón de rareza o extrañeza, sobre todo en aquellos casos en que alguien o algo parece ser que está fuera o perteneciera a otro planeta.

El ícono se aprobó como parte de Unicode 6.0 en el año 2010 con el nombre de "Extraterrestre Alien" y se agregó más tarde a Emoji 1.0 en 2015.

En su lanzamiento, el alien causó gran confusión por una falla en iOS 8.2 pues Apple mostraba una cabeza de alien muy similar dentro de un cuadro en lugar de los emojis desconocidos o que no eran compatibles con la versión del sistema operativo, de manera que los usuarios que no realizaron la actualización no veían al mismo alienígena.

En ese momento comenzaron a surgir diferentes teorías sobre su significado, pero en realidad el alien dentro de la caja era un simple marcador de posición para los emojis no reconocidos que más adelante fue reemplazado por un signo de interrogación.

Una de las actualizaciones más recientes permite que los usuarios lo utilicen como Apple Animoji al enviar sus mensajes.

Ahora podrás utilizar el popular emoji con toda confianza en tus conversaciones ya que conoces el sentido real del alien.