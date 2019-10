WhatsApp: ¿Qué significa el emoji con lágrimas de alegría?

La masificación y popularidad adquirida por los emoticones ha generado una nueva manera de comunicar estados de ánimo, sentimientos, reacciones e incluso frases completas. Sin embargo pese a tener la misma codificación de Unicode, su interpretación está sujeta a diferentes contextos culturales según el entorno de la persona que los utilice, sobre todo cuando las diferentes plataformas tienen su propio diseño. Este es el caso del emoji con calor.

Hablamos de una cara amarilla que tiene una gran sonrisa, unas cejas levantadas y ojos sonrientes, que derraman lágrimas por tanta risa. Este emoticono cuenta con una variante de gato, Face Cara de gato con lágrimas de alegría. Cabe mencionar que Face With Tears of Joy fue aprobado como parte de Unicode 6.0 en 2010 y se añadió a Emoji 1.0 en 2015.

El emoji con lágrimas de alegría se puede usar para demostrar algo divertido o agradable. Puede generar confusión con Loudly Crying Face o Rolling on the Floor Laughing, que muestra una risa más intensa. No hay duda que es uno de los diez emojis con mayor popularidad entre 2014-2018 y recibió el nombre de Oxford Dictionaries 2015 Palabra del año.

Seguramente alguna vez te has reído tanto, pero tanto que no puedes dejar de hacerlo y hasta te duele el estómago por tanto reírte, pues este emoticono es ideal para expresar ese momento.

¿Qué significa el emoji de la cara decepcionada?

Este emoticono es una cara amarilla con el ceño fruncido y los ojos cerrados y abatidos, como si le doliera la pena o el dolor. Puede transmitir una variedad de emociones infelices, que integran desilusión, pena, estrés, arrepentimiento y remordimiento. Ésta es parecida a Cara pensativa, pero con una expresión más triste y dolorosa. El diseño de Samsung anteriormente mostraba una expresión más cercana a Cara confundida. La cara decepcionada se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010 y se añadió a Emoji 1.0 en 2015.