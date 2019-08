WhatsApp: ¿Qué significa el emoji con cara de borracho?

WhatsApp agregará más de 200 emojis a su portafolio que incluyen otros rostros para manifestar felicidad, tristeza, más utensilios, ropa e incluso gente de distintas razas y preferencias sexuales. Sin embargo, existe una carita chueca que causa mucha intriga.

El emoji es parte del catálogo de rostros amarillos de WhatsApp que comúnmente son utilizados en las conversaciones para sustituir palabras o frases, en este caso se muestra un rostro amarillo con ojos irregulares y boca ondulada, por lo que puede interpretarse de diferentes maneras según el contexto de la conversación.

Llama la atención que el rostro borracho levanta una ceja y según la plataforma en que se mire se alcanza a distinguir los párpados de los ojos, algo inusual.

No es de extrañarse que se le asocie al rostro de las personas que hacen cuando prueban un limón, o a la sonrisa anestesiada al salir del dentista. Otros incluso la utilizan para expresar el sentimiento que queda al checar el saldo bancario.

Emojipedia de Unicode, el estándar de codificación de caracteres, define al icono como “woozy face” que en español sería cara mareada o indispuesta. El objetivo es mostrar un rostro enfermo con ojos desiguales y boca ondulada, ya sea por no dormir o por estar bajo el efecto de medicamentos.

Unicode permite a los usuarios Android y Apple ver el mismo emoji, para no caer en malos entendidos, pero como se ha mencionado, en muchas ocasiones la definición no se asemeja a su uso diario.

El emoji fue aprobado en la versión Unicode 11.0 desde el 2018 y se agregó a Emoji 11.0 junto con otros 150 nuevos iconos ese mismo año. Los usuarios Apple vieron su llegada con el lanzamiento de iOS 12.1 que además integró la variación de cabello pelirrojo.