WhatsApp: ¿Qué significa el círculo verde de mis contactos en su foto de perfil?

Si has estado viendo círculos verdes en las fotos de perfil de tus contactos de WhatsApp y no estás familiarizado con esta función que tienen otras redes sociales de Meta, seguro te estarás preguntando qué es lo que significa o por qué los tienen.

Es por eso que aquí en La Verdad Noticias te contaremos por qué estás viéndolos, qué significa y en general todo lo que necesitas saber sobre esa útil herramienta.

¿Qué significa el círculo verde en las fotos de perfil de WhatsApp?

Como habrás podido notar, hoy en día, existen varios círculos verdes en WhatsApp, cada uno de ellos tiene significados diferentes, pero este en específico, significa que tu contacto ha subido una historia.

Lo interesante de todo es que el círculo no solo es un aviso, sino un acceso directo a la misma, es decir que podrás darle click a la foto de perfil con el círculo, en cualquiera de tus contactos, y de manera inmediata verás su historia.

Algunos de los otros círculos y símbolos que encontramos en WhatsApp, tienen la funcionalidad de informarnos que tienes una cantidad específica de mensajes sin leer de un contacto, o que un mensaje o foto será temporal.

Recuerda que los círculos verdes que rodean las fotos de perfil de tus contactos, solo los podrás visualizar por un lapso de 24 horas, tiempo en el que la historia permanecerá visible para desaparecer definitivamente.

¿Por qué mi WhatsApp no me notifica los mensajes?

Son varias las razones por las que WhatsApp puede no estarte notificando sobre los mensajes que recibes, en primer lugar, podría ser que tengas tu celular en modo vuelo, asegúrate de que no sea así, en segundo lugar, debes de revisar si no tienes silenciado a un contacto o contactos específicos.

Finalmente, también puede deberse a que tengas archivado tus chats importantes de WhatsApp o que simplemente tiendas desactivadas las notificaciones.

