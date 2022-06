WhatsApp: ¿Qué hay detrás de su llamativo impulso a la privacidad?

Servicio de mensajería de Meta: ¿Qué hay detrás de su llamativo impulso a la privacidad?

Durante el juego del Campeonato de la AFC, WhatsApp realizó su primera compra de anuncios en EE. UU. usó un cartero demasiado intrusivo para resaltar los riesgos de privacidad de los SMS.

Como alguien que está obsesionado con la privacidad de los datos, me emocionó ver que ocupaba un lugar central. Fue un comercial fantástico en todos los sentidos, excepto en uno.

El mensajero se equivocó. Podría comprar si el anuncio fuera publicado por una empresa con un historial sólido en privacidad de datos, como Apple, pero ciertamente no WhatsApp, que es propiedad de Meta.

WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular del mundo, con más de 2 mil millones de usuarios en 180 países.

El servicio de mensajería propiedad de Meta busca limpiar la imagen de ambas en cuestión de privacidad.

Pero carece de tracción en EE. UU., su mercado local, donde los consumidores aún dependen en gran medida de los SMS (inseguros) y iMessage (seguros, pero vinculados a Apple).

Facebook Messenger (Meta-integrado) y, en menor medida, Snapchat (con publicidad) y Signal (altamente seguro) también lideran WhatsApp.

Desde esta perspectiva, tiene mucho sentido que WhatsApp dé un gran impulso a la privacidad.

Como un poco desconocido para millones de consumidores estadounidenses, WhatsApp tiene la oportunidad de promocionarse como mejor le parezca, lo que ahora incluye un guiño a sus raíces: la privacidad.

Esto funciona en beneficio de Meta, ya que busca renovar su imagen debido a sus fallas de privacidad. Pero, las cosas no cuadran del todo si miras más de cerca.

WhatsApp comenzó como una mejor alternativa a los SMS en 2009: obtiene crédito por el cifrado y garantiza conversaciones privadas.

Pero si bien es posible que la compañía haya querido admitir funciones adicionales de seguridad y privacidad y rechazó los modelos de anuncios como una empresa independiente, a medida que maduró, priorizó las funciones de usuario, como el envío de medios y notificaciones automáticas.

Como era de esperar, después de su adquisición por parte de Facebook en 2014, el enfoque se inclinó aún más hacia funciones de usabilidad como llamadas dentro de la aplicación, en lugar de seguridad o privacidad, para competir con Viber (primero con llamadas), Line (primero con pegatinas) y más.

Esto retrasó la introducción de la autenticación de dos factores y el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp hasta 2016.

El 'gran regreso' a la privacidad de WhatsApp

Luego vino el gran regreso a la privacidad. Anteriormente, WhatsApp anunció un cambio en su política de privacidad en enero de 2021.

Este cambio permitiría compartir numerosos puntos de datos con las empresas y los terceros con los que WhatsApp y Facebook tenían acuerdos de orientación de anuncios.

A los usuarios que no estuvieran de acuerdo con los nuevos términos se les eliminarían sus cuentas.

En primer lugar, muchos usuarios no se dieron cuenta de que Facebook, una empresa con un registro de privacidad de datos débil, ya tenía acceso a una buena cantidad de metadatos de WhatsApp, como números de teléfono e información sobre sus dispositivos.

Luego, escuchar que aún se podían extraer, compartir y vender más metadatos para la orientación de anuncios fue un poco impactante para quienes prestaron atención.

Millones le dieron la espalda al servicio, lo que provocó que WhatsApp retrasara varios meses su cambio total de política.

Los cambios finalmente se implementaron en mayo de 2021, cuando WhatsApp sintió que el alboroto se había calmado lo suficiente.

La esperanza era que, mientras tanto, los usuarios confiarían más en el servicio y, por lo tanto, aceptarían más los términos que no les gustaban. Pero no todo ha sido fácil desde entonces.

Las reglas de privacidad de datos en Europa son mucho más estrictas que en los EE. UU. Como tal, WhatsApp recibió una multa de €225 millones ($267 millones) en septiembre por parte del organismo de control de privacidad de Irlanda por violar las reglas de privacidad de datos de la UE.

Para poner esto en perspectiva, solo Amazon ha sido multado con una cantidad mayor. Problema: WhatsApp no les dijo a los usuarios europeos cómo se recopila y utiliza su información personal, ni cómo comparte WhatsApp los datos con Facebook.

También en septiembre, ProPublica publicó un informe bastante condenatorio sobre cómo el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp quizás no era tan bueno como se esperaba.

Teniendo esto en cuenta, así como la letanía de problemas de privacidad de datos que Facebook ha enfrentado en sus derechos, WhatsApp no es un campeón de la privacidad de datos.

Tampoco es una coincidencia que WhatsApp se alineara con Meta para su campaña, borrando cualquier asociación residual con el cuestionable registro de privacidad de Facebook y ¡listo! Nació una nueva oportunidad de marca.

¿Por qué Meta/Facebook adoptaría tal estrategia para una de sus propiedades premiadas?

Cada movimiento que hace Meta es por diseño. Para que su plan a largo plazo de crear una plataforma de mensajería uniforme se haga realidad, tiene que obtener la aprobación regulatoria.

Sin embargo, el apetito por dividir la empresa nunca ha sido más fuerte. Meta se ha visto obligada a dejar sus cartas frente al propio organismo de control de los EE. UU., la Comisión Federal de Comercio (al menos hasta cierto punto).

Se requiere que Meta le muestre a la FTC cómo las empresas están entrelazadas pero no son anticompetitivas, cómo trabajan juntas para mejorar una experiencia al integrar los servicios que la gente quiere, como permitir que una cuenta de Instagram se comunique con alguien que tiene una cuenta de WhatsApp.

Como resultado, la compañía ha improvisado esta entidad masiva en un esfuerzo por adueñarse de la conversación de mensajería y está utilizando un antiguo mensaje de marketing de encriptación de extremo a extremo para recuperar el boomerang.

Al adoptar un mensaje de privacidad que encaje con WhatsApp, Meta puede presentar una especie de mea culpa. Puede afirmar que ha escuchado las preocupaciones sobre la privacidad y ha tomado medidas para remediarlas.

Que no te engañen. Es solo un mensaje; en realidad no están haciendo nada diferente de lo que han hecho en el pasado. No está estableciendo algún tipo de estándar de privacidad.

Esto nos deja a todos en una posición un poco precaria. Meta no puede dar marcha atrás. Por lo tanto, WhatsApp tampoco puede. Entonces, estamos atrapados en un modelo de capitalismo de vigilancia velado por la privacidad.

Acuñado por la profesora emérita de la Escuela de Negocios de Harvard, Shoshana Zuboff, el capitalismo de vigilancia es un sistema económico basado en predicciones del comportamiento humano y el análisis de nuestras experiencias según los datos compartidos en las interacciones en línea.

Estas interacciones luego son monetizadas por las empresas que las permiten.

Zuboff describe el enigma actual a la perfección, diciendo: “Exigir privacidad a los capitalistas de la vigilancia o cabildear para poner fin a la vigilancia comercial en Internet es como pedirle al viejo Henry Ford que fabrique cada Modelo T a mano.

Es como pedirle a una jirafa que acorte su cuello, o a una vaca que deje de masticar. Estas exigencias son amenazas existenciales que vulneran los mecanismos básicos de supervivencia de la entidad.”

Suena un poco desalentador. WhatsApp solo puede avanzar hasta cierto punto en su boomerang de regreso a una fuerte postura de privacidad, pero estamos viendo nuevos signos de transparencia y compromiso con su aviso de privacidad en medio de la guerra en Ucrania.

(La sólida reputación de Signal en seguridad la precede en Ucrania, mientras que WhatsApp todavía es tratando de ganar puntos).

Sin embargo, es probable que Meta aún no avance mucho más en el espectro de privacidad de datos con una consistencia continua, a menos que los gobiernos lo obliguen a hacerlo.

Si bien la nueva legislación es ciertamente una posibilidad, es probable que lleve algún tiempo promulgarla e incluso más tiempo hacerla cumplir.

Mientras tanto, los consumidores tienen que tomar una decisión. Tendrán que mirar más allá de las campañas de marketing rápidas, conocer lo que está sucediendo con sus datos y prepararse para salir de las plataformas que pueden conocer y amar, o tendrán que estar de acuerdo con las prácticas de privacidad de datos que son parte de un sistema de capitalismo de vigilancia.

La elección depende de ellos.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de WhatsApp como que así será la versión de pago de la plataforma.

