WhatsApp: ¿Qué es la memoria caché y por qué debería eliminarla?

WhatsApp sigue posicionada como la aplicación de mensajería móvil más usada del mundo, su interfaz intuitiva y facilidad de uso hacen que sea la favorita de los usuarios. Sin embargo, existen ciertos trucos para que la app funcione mejor.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, no recibir notificaciones o cierres inesperados de la aplicación son algunos de los errores que puede presentar WhastApp por no eliminar el caché, pero no te preocupes, se pueden solucionar fácilmente.

¿Qué es el caché?

Es un tipo de almacenamiento en el que las aplicaciones guardan archivos temporales que pueden necesitar a menudo, de manera que así luego puedan funcionar a mayor velocidad sin depender tanto de la conexión.

No obstante, borrar el caché de un teléfono podría solucionar la mayoría de fallos que normalmente se resuelven con una reinstalación. Aquí te compartimos una guía paso a paso para borrar el caché de WhatsApp.

Cómo borrar el caché

1. Accede al apartado de “Configuración” del teléfono.

2. Ingresa a la opción “Almacenamiento”.

3. Selecciona “Aplicaciones”.

4. Busca y toca el ícono de WhatsApp

5. Presiona el botón “Borrar memoria Caché”

Por qué eliminar el caché de WhatsApp

Una de las primeras razones para eliminar el caché de WhatsApp es para mejorar su sistema de notificaciones. Muchas veces, cuando la app se actualiza, ciertas configuraciones no andan a la perfección, por ejemplo, no recibirás mensajes durante algunas horas.

Otro punto por el que debes eliminar el caché de WhatsApp cada cierto tiempo tiene que ver por el contenido basura que se genera en tu celular. Cuando descargas una actualización, ciertos datos son usados solo para la instalación, generando que se queden inactivos si es que no realizas la limpieza durante buen tiempo. Estos archivos suelen pesar alrededor de más de 20 mb.

Optimizar el espacio es otra características. Eliminar el caché de la app de mensajería rápida puede ayudarte a tener un poco de espacio más en tu dispositivo en caso este venga con 16 GB, 32 GB o 64 GB de almacenamiento. Si bien no es grande, unos cuantos megas podrás obtener.

Para eliminar el caché de WhatsApp no es necesario tener que desinstalar la aplicación, ni mucho menos tus datos se perderán.

Este truco también ayudará mucho para que inicies sesión en WhatsApp Web de manera rápida y sin problemas de logueo de tu cuenta.

