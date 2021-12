WhatsApp ¿Qué debes hacer si no llegan las notificaciones en tu iPhone?

Algunos usuarios tienen ciertos problemas con la app WhatsApp para los dispositivos con sistema iOS de Apple, pues las notificaciones de mensajería no funcionan de la mejor manera, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos lo que debes hacer sin descargar aplicaciones externas.

Los internautas se enfrentan a algunas situaciones ya que no llegan las notificaciones de los mensajes o simplemente porque no suena, pero han revelado lo que debes hacer para resolver aquel problema en el teléfono iPhone, ya que mencionan que no necesariamente la causa es de la app sino en la configuración.

Anteriormente te compartimos que por la llegada del Año Nuevo han compartido cómo descargar stickers para la aplicación y poder enviar felicitaciones a los contactos, pero ahora han dado a conocer una solución para resolver aquel problema en el celular si no llegan las notificaciones.

¿Qué se debe hacer si no llegan las notificaciones de WhatsApp en el iPhone?

La aplicación de mensajería instantánea

Los usuarios deben asegurarse que no tenga actualizaciones pendientes en la App Store de Apple, ya que puede ser uno de los motivos por el cual no lleguen las notificaciones o no suenen, pero si el problema persiste, deberás desinstalar la app y volverla a instalar.

Otro de los problemas es que el celular tiene modos que ayudan a evitar tipos de distracciones cuando se realiza una actividad, por lo que tienes que apagar el modo “No molestar” o “Concentración”. De igual forma si el usuario tiene una cuenta abierta ya sea en WhatsApp Web o Desktop no le llegarán las notificaciones.

El usuario deberá ingresar a la opción "dispositivos vinculados" donde se escanea el código, selecciona la opción " Estado del dispositivo", toca sobre cada uno y presiona "cerrar sesión", posteriormente las notificaciones aparecerán y sonarán.

¿Cómo entrar a WhatsApp Web desde el celular?

WhatsApp Web

El usuario deberá abrir la aplicación y pulsar sobre el botón de tres puntos que están en la parte superior derecha, en el menú de opciones pulsar “Dispositivos vinculados” y dar clic a “Vincular un dispositivo”. El usuario deberá tener en cuenta que la app requiere que el móvil esté conectado a internet ya que la aplicación no funcionará.

Cabe mencionar que este 2021, la app anunció la llegada del “Modo multidispositivo”, que permite usar una misma cuenta en hasta cuatro dispositivos a la vez, sin la necesidad de tener el celular encendido ni conectado a internet, pues a través de YouTube han compartido las funciones de la app de WhatsApp.

